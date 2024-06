Tokischa es la nueva portada de Elle México

Tokischa continúa elevándose, ahora figura como portada de la importante revista Elle en su edición para México. La artista habló sobre su trayectoria en la música urbana y cómo redefine la libertad de expresión.

Con este reportaje Tokischa marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, con un visible cambio de imagen y luciendo en su pleno lado femenino además de una madurez musical, detalla un comunicado de prensa.

Tras ser cuestionada sobre su nuevo look, dijo: "Decidi´ que este año iba a celebrar mi feminidad de madre, hija, hermana y prima, de flor, de naturaleza y de agua. Tengo una estética más natural y florecida, crecí´ espiritualmente".

En el mundo de la música urbana, Tokischa ha emergido como una fuerza emperrada, desafiando convenciones y redefiniendo los límites de la libertad de expresión.

Nuevo tema

La dominicana, quien ha podido presentar en grandes escenarios con éxitos como "Desacato escolar", "Estilazo",entre otras está lista para seguir dando grandes pasos en su carrera y llevar su música a otro nivel.

"Me he educado mucho en cuanto a hacer música. Aprendí sobre producción y los diferentes tonos a los que puede llegar mi voz. Hay una diferencia grande entre "Desacato escolar" y "Ride or Die", la composición sigue siendo atrevida pero ahora es más suave y sutil", agregó la cantante sobre su evolución musical.

Tokischa recientemente lanzó su sencillo SOL, un tema en el muestra como vivía su vida pasada y está disponible en todas las plataformas digitales.