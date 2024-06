Cantante Anthony Jolie encabezó reapertura de Hamlet´s Vintage

El artista emergente de pop urbano Anthony Jolie encabezó la exitosa reapertura de Hamlet´s Vintage en 161 W 4th St., el sábado 1 de junio. Este evento marcó un nuevo capítulo para una de las boutiques de moda más emblemáticas de la ciudad de Nueva York.

Bajo el liderazgo visionario del propietario Hamlet Tallaj, Hamlet´s Vintage ha sido una guía de estilo y creatividad, atrayendo tanto a entusiastas de la moda como a celebridades de primer nivel.

La tienda tiene una historia de vestir a íconos como Beyoncé, Usher, Madonna, Miley Cyrus, Katie Holmes y Cynthia Nixon. Las excepcionales piezas de Hamlet también han debutado en el escenario de Broadway en "A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical", aparecido en "Saturday Night Live" así como en "Sex and the City", entre otras producciones notables.

En una celebración que combinó a la perfección moda y música, Anthony Jolie se convirtió en el rostro de las colecciones masculinas de Hamlet´s Vintage, mientras Hamlet Tallaj continúa expandiendo sus esfuerzos por apoyar a nuevos talentos, especialmente a sus compatriotas dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/04/unnamed.png Anthony Jolie (CRÉDITO DE FOTO: ALFRED MARIOTTI)

"Anthony Jolie, una estrella en ascenso en la industria de la música, aportó al evento su estilo pop urbano y su carismática presencia. El talentoso cantante, compositor y productor de la ciudad de Nueva York ha cautivado al público con sus canciones seductoras y ritmos pegadizos. Sus sencillos debut 'Échame Agua', 'La Rutina', y 'El Hombre De Tus Sueños' han obtenido más de tres millones de visitas en conjunto, generando comparaciones con artistas destacados como Rauw Alejandro, Ozuna y The Weeknd.

"Estamos muy entusiasmados de seguir expandiendo Hamlet´s Vintage", dijo Hamlet Tallaj.

"Desde nuestros humildes orígenes como stand en ferias comerciales y mercados de pulgas, hemos crecido hasta lograr ser la tienda vintage más grande de Greenwich Village y nos hemos convertido en una figura de la comunidad. Asociarnos con Anthony Jolie como rostro de nuestras colecciones masculinas es un gran privilegio. Creemos que con Anthony podemos seguir conectando con los verdaderos neoyorquinos que se ven representados e inspirados para abrazar la moda vintage".

"Es un verdadero honor haber creado esta alianza con Hamlet para esta increíble oportunidad. Estaré eternamente agradecido porque sigo creciendo como artista y consolidando mi estilo", dijo Anthony Jolie.

"Siempre me ha encantado la moda y la he usado como una forma de expresar mi creatividad con looks atrevidos y piezas provocativas. Esta colaboración con Hamlet es mágica porque me permite mostrar prendas únicas que ayudan a las personas a contar sus historias personales. Comprar ropa vintage no sólo es una forma más sostenible de explorar tu estilo, sino que también es ecológico y, a menudo, ofrece ropa de mucha mejor calidad que la moda rápida actual".