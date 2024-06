Rapero Sean Kingston y su madre arrestados por fraude en Florida

El rapero y cantante Sean Kingston está de regreso en el sur de Florida, donde él y su madre están acusados de cometer fraude por valor de más de un millón de dólares.

Kingston, de 34 años, fue ingresado en la cárcel del condado de Broward el domingo, según los registros carcelarios. Fue arrestado el 23 de mayo en Fort Irwin, una base de entrenamiento del ejército en el desierto de Mojave en California, donde actuaba.

La semana pasada renunció a su derecho a luchar contra la extradición en un tribunal de California y aceptó ser entregado a las autoridades de Florida.

La madre de Kingston, Janice Turner, de 61 años, fue arrestada el mismo día que su hijo, cuando un equipo SWAT allanó su mansión alquilada en Fort Lauderdale, Florida.

Kingston y Turner han sido acusados de llevar a cabo un plan organizado para defraudar, hurto mayor, robo de identidad y delitos relacionados, según las órdenes de arresto emitidas por la Oficina del Sheriff del condado de Broward. Las órdenes alegan que robaron dinero, joyas, un Cadillac Escalade y muebles.

Robert Rosenblatt, abogado de Kingston y su madre, dijo anteriormente que esperaban abordar los cargos en un tribunal de Florida y "confían en una resolución exitosa".

Las órdenes judiciales del caso dicen que de octubre a marzo robaron casi 500,000 dólares en joyas, más de 200,000 dólares del Bank of America, 160,000 dólares del concesionario Escalade, más de 100,000 dólares del First Republic Bank y 86,000 dólares del fabricante de camas personalizadas. No se dieron detalles.

Te puede interesar

Más

Kingston, cuyo nombre legal es Kisean Anderson, ya estaba cumpliendo una sentencia de libertad condicional de dos años por tráfico de propiedad robada.

Su madre se declaró culpable en 2006 de fraude bancario por robar más de 160,000 dólares y cumplió casi un año y medio de prisión, según registros del tribunal federal.