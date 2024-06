Silvio Rodríguez estrena "Quería saber", una ventana a su universo personal y artístico

El cantautor cubano Silvio Rodríguez estrenó este viernes "Quería saber", su primera producción discográfica en tres años y en la que incluye temas compuestos durante este "maltrecho" siglo, informaron este jueves sus estudios Ojalá.

El nuevo álbum está disponible en las principales plataformas digitales de música. Previo al lanzamiento, los seguidores de Rodríguez, de 77 años y fundador de la Nueva Trova Cubana, escucharon los sencillos: "Quería saber", título del álbum, y recientemente la canción "América".

Es el 22º disco de la extensa carrera de Rodríguez, autor de temas antológicos como "La era está pariendo un corazón" y "Ojalá".

La única canción del disco "que no es de este siglo" es "Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena", un destacado escritor y revolucionario cubano que vivió entre 1899 y 1934, cuya música compuso a principios de la década de 1970.

"Las demás canciones, las actuales, las canté en muchos conciertos de barrio, y creo que son como este joven y maltrecho siglo, al que espero que un buen día le crezcan alas", afirma Rodríguez.

En el comunicado el artista se refiere a los más de 100 recitales que realizó entre 2010 y 2020 para llevar su música a los barrios más humildes del país.

El artista también reflexiona sobre el título del álbum: "Es difícil ponerle nombre a un disco".

"Primero iba a ser Canciones del siglo XXI (menos una). Después pensé en Después. Por último, me he decidido por Quería saber. Aunque quizá debería llamarse Quiero saber, porque eso es lo que me mueve", apuntó.

Las nuevas canciones

La producción musical de icónico artista cubano cuenta con los temas "América", "Viene la cosa", "De pronto la tatagua", "Par no botar el sofá", Danzón para la espera", "La cuota diaria", "Ciudad". También forman parte del disco "Quería saber", Nuestro después", "Angel cieto y "Tonada de dos poemas" de Rubén Martínez.

Su última producción discográfica data de 2021 cuando presentó "Silvio Rodríguez con Diákara", según Zurrón del Aprendiz.

Apoyo

Músicos:

Guitarra : vihuela, percusiones y voces: Silvio Rodríguez

vihuela, percusiones y voces: Piano: Jorge Aragón y Frank Fernández (en Ángel ciego)

Jorge Aragón y Frank Fernández (en Ángel ciego) Batería y percusión: Oliver Valdés

Oliver Valdés Vibráfono y congas: Emilio Vega

Emilio Vega Contrabajo: Jorge Reyes

Jorge Reyes Tres: Maykel Elizarde

Maykel Elizarde Guitarra : Rachid López

Rachid López Flautas, clarinetes y coros: Niurka González

Niurka González Violoncello: Alina Neira

Alina Neira Violines I: Javier Cantillo y Anabel Estévez

Javier Cantillo y Anabel Estévez Violines II: Aylin Pino y Jenny Peña

Aylin Pino y Jenny Peña Violas: Gretchen Labrada y Osvaldo E. Castro

Gretchen Labrada y Osvaldo E. Castro Cellos: Roberto Carlos Ramírez y Carolina Rodríguez

Roberto Carlos Ramírez y Carolina Rodríguez Coros: Malva Rodríguez

Ficha técnica:

Dirección musical y producción : Silvio Rodríguez

Grabación y mezcla: Olimpia Calderón Arias y Merlín Lorenzo

Olimpia Calderón Arias y Merlín Lorenzo Grabación : Jerzy Belc (Danzón para la espera) y Juan Carlos Delgado (Ángel ciego)

Jerzy Belc (Danzón para la espera) y Juan Carlos Delgado (Ángel ciego) Masterización: Orestes Águila

Orestes Águila Asistente de producción : Juan Mario Chávez

Juan Mario Chávez Auxiliar: Orlando Valdés

Orlando Valdés Foto: Daniel Mordzinski

Daniel Mordzinski Diseño: Arístides Torres

Arístides Torres Grabado en los Estudios Ojalá, La Habana, Cuba, entre 2019 y 2024.