Farina incursiona en el merengue con Oro Sólido

La rapera colombiana Farina sorprendió con el lanzamiento del tema "El caballito", con el que incursiona en el contagioso merengue junto al veterano cantante Raúl Acosta de Oro Sólido.

La canción, bastante movida y bailable como los merengues que popularizó en los 90 Oro Sólido, cuenta con un audiovisual grabado en Miami en el que participa la influencer Chiky Bombom.

En el tema, Farina utiliza las famosas frases del dominicano "Hasta las quince de la mañana" y "Ok ok ok". Raúl Acosta también ha estado promoviendo la canción que supone un regreso a los escenarios.

Estrenada el viernes, "El caballito" suma un millón de vistas en Youtube.

Fariana (su nuevo nombre artístico), promete hacer un hit con la legendaria banda dominicana Oro Sólido.

Recientemente, la llamada "Nena fina" dijo que dará a una nueva era musical con mucha versatilidad en los ritmos, pues ha grabado reguetón, dembow, trap y rap.

En el dembow ha colaborado en El Alfa en "Bendecido" y Dora".

Farina es una de las cantantes colombianas más conocidas. Participó en el programa ´El Factor X´ en el 2005 y desde entonces se quedó en la memoria de los colombianos.

El merengue de Oro Sólido

La Orquesta Oro Sólido es una agrupación musical que surgió en Nueva York, Estados Unidos, en marzo de 1994, durante la efervescencia del merenhouse.

Oro Sólido fue creado por Raúl Acosta, nacido en la República Dominicana y criado en New Jersey. Desde muy corta edad, estuvo relacionado con la música, ya que sus padres trabajaban en el ambiente del espectáculo.

Esta agrupación está formada por músicos puertorriqueños y dominicanos. Su primera producción, "Ta Caché", bajo el sello Plátano Records, que fue un éxito total por la cadencia, ritmo rápido para bailar y las letras.

Al igual que otras canciones como "Se encendio el beeper", "La tanguita" y "Este disco se rayó".