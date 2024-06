Joven asesinada por expareja era sobrina de Pavel Núñez: "La impactó con balas 6 veces"

Los feminicidios siguen enlutando las vidas de las familias dominicanas. El cantante y compositor Pavel Núñez compartió un mensaje en Instagram donde confirmó la trágica muerte de su sobrina a manos de su expareja.

"Ella era mi sobrina Liann Guerrero, y estamos en la era donde la cultura de 'eres algo mío' está echando raíces muy oscuras, muy amargas. Su victimario era un tipo del que poco supe y ahora sé, la impactó con balas 6 veces matándola al instante para luego meterse él, llegó acompañado de una fémina en un carro alquilado y 2 armas que eran parte de su nefasto plan", escribió junto a la foto de la joven.

El artista se refiere al caso en el que un agente de la Policía Nacional ultimó a su expareja de varios disparos y luego se suicidó con un impacto de bala en la cabeza. El hecho ocurrió en el residencial Nuevas Terrazas, ubicado en la Avenida Monumental del Distrito Nacional.

José Enmanuel Guzmán Pichardo, de 30 años, cometió el crimen cuando Liann Guerrero Bobadilla, de 29, llegaba a la residencia de su madre donde estaba residiendo tras separarse de su agresor.

El suceso se produjo cerca de las 7:00 de la noche del domingo, cuando Guzmán Pichardo esperaba que Guerrero Bobadilla llegara al lugar donde vivía, después de una jornada laboral. La sorprendió en el estacionamiento del apartamento 401 del edificio W del complejo ubicado en la avenida Monumental, según contaron vecinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/10/whatsapp-image-2024-06-10-at-4.23.58-pm.jpeg

En otra parte de su mensaje Pavel Núñez señaló lo siguiente: "Éramos una vez seres que con fe entendíamos que nuestros hijos nos enterrarían, pero hoy descubro con dolor indescriptible que solamente nos queda entender que todo es incierto, inhóspito e inexplicable".

"Hoy me doy licencia de apagar la luna, de borrar el sol, hoy me doy la licencia de doler profundamente, de no creer, de ver qué lo que era ya no es".

"Pido disculpas a Dios hoy por que mi fe está golpeada, mi mente turbada. Homero de mi corazón, si todo está escrito, te fuiste primero, por que no habrías soportado ver morir a tu bebé de esa manera, yo que soy solo su tío no lo soporto", finalizó.