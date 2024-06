Michel Camilo: "La música es una evolución constante"

Su versatilidad como pianista y talento creativo han colocado al dominicano Michel Camilo en un lugar privilegiado en la música mundial. Su capacidad para reinventarse no ha tenido límites en el viaje musical que comenzó a temprana edad.

El laureado artista es un orgullo nacional que muestra en el extranjero el mejor rostro de su país. El pasado año recibió en Barcelona, España, la Medalla de Oro del prestigioso Festival de Jazz de Barcelona, una distinción reservada para figuras relevantes que se han destacado por su contribución a la música y a la formación de nuevas generaciones de músicos.

El próximo 22 de este mes, Michel Camilo volverá a reunirse con sus compatriotas y esta vez lo hará en el Teatro Nacional Eduardo Brito en formato de trío. Esta presentación, pautada para las 8:30 pm, se produce luego de agotar un circuito de presentaciones organizadas por los directivos del emblemático centro de entretenimiento Blue Note de Nueva York, donde volvió a cautivar al público.

Michel Camilo, quien ha logrado consolidarse como compositor y director sinfónico, concedió una entrevista telefónica a Diario Libre desde su residencia en Nueva York. En la conversación, habló de la satisfacción que siente al volver a su patria.

"Este concierto llega en formato de trío, será una presentación muy especial porque se trata de un encuentro caribeño. Los dos músicos que me acompañan, uno es cubano y el otro puertorriqueño, y yo dominicano. Es más bien un encuentro de las Antillas"

Agregó: "Son músicos con mucho talento, por ejemplo, Dafnis Prieto (cubano), mi baterista, es maestro miembro de la facultad de Miami y ganador del Premio Genio. Es un artista que ha escrito obras clásicas, incluyendo piezas de ballet. Él ha tocado conmigo en los últimos 20 años y hemos viajado prácticamente por el mundo entero", reveló Camilo.

Del músico puertorriqueño Ricky Rodríguez (bajista), también resaltó su formación musical y posicionamiento en la industria de la música. "Ricky Rodríguez vino a Nueva York, al igual que yo, a buscar el jazz. Hoy toca con muchas agrupaciones y escenarios, como ´Saturday Night Live´ como bajista de la banda del programa de televisión. Lleva doce años conmigo y es un gran artista", afirmó.

Antes de actuar en Nueva York, Michel Camilo y su Trío se presentaron en Miami y Tokio, donde recibieron el aplauso de los asistentes. "Estoy muy entusiasmado de tocar en Santo Domingo con dos grandes músicos que trascienden las nomenclaturas y con los que me siento muy feliz", añadió.

Reconocimiento en Barcelona Sobre el reconocimiento del Festival de Jazz de Barcelona, calificó el momento como de gran satisfacción. "Fue un momento en el que me sentí muy bien con los resultados de lo que hago y amo. El Festival de Barcelona goza de gran prestigio, además, el lugar donde se hizo la premiación, el Palau de la Música, fue muy significativo por su historia para la música. Allí, por ejemplo, comencé la primera gira con Tomatito", sostuvo. Su agradecimiento a los españoles va más allá del cariño que siempre ha recibido en Barcelona. España lo acogió desde que comenzó su periplo internacional, y allí ha podido materializar grandes sueños. "España me ha marcado mucho. Allí no hay límites, he podido hacer realidad todos mis mundos, desde lo clásico, jazz, fusiones con Tomatito, trío, big band, cine con Fernando Trueba y producir el disco Tributo a García Lorca de la cantante española Ana Belén".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/16/michel-camilo-trio---img-8821--1.jpeg Michel Camilo junto a sus músicos,Dafnis Prieto y Ricky Rodríguez. (SUMINISTRADA)

Japón

El mercado japonés ha tenido una gran incidencia en la carrera de Michel Camilo. Hace pocas semanas completó la gira número 37 en Japón. "Japón tiene la misma particularidad que España porque he hecho dúos con artistas japoneses, entregándoles composiciones, pero también trabajando con varias orquestas. El pasado año hice la premier de mi segundo concierto para Piano y Orquesta en un gran teatro de Tokio, logrando una gran acogida allí", sostuvo.

Enriquecimiento cultural

Cuando viaja por el mundo, se nutre de la cultura de cada nación y con ello enriquece sus ideas. "Uno como jazzista siempre está explorando para poder improvisar, es una constante evolución que se va fortaleciendo".

Con Tomatito

Para que exista química entre dos artistas, no solo se trata del talento de ambos, sino de la amistad que se cultiva fuera de los escenarios. Ese es el caso de Michel Camilo y el guitarrista flamenco Tomatito. Hace casi 30 años que se conocen y el fruto de su vínculo les ha permitido hacer cuatro discos que le dieron colores distintos a sus respectivas carreras.

"Este cuarto álbum es magia. Existe un lenguaje muy desarrollado entre ambos, y lo llamo un séptimo sentido porque en el estudio se produjo una comunicación extraordinaria en el proceso de la grabación. Un guiño, una mirada, una sonrisa enviaban la señal de lo que queríamos. Ambos mantenemos una gran amistad y en los escenarios se nota. Más allá de hacer música juntos, es la amistad. No hay celos, nos apoyamos mutuamente. Mucha gente desconoce que ha visitado el país para vacacionar en más de una ocasión con nosotros, y eso nos ha fortalecido".

Nueva York

"Acabamos de participar en el Festival de Jazz del Blue Note de Nueva York, que se desarrolló en Sony Hall. Allí nos presentamos en formato de sexteto porque queríamos hacer algo diferente con una propuesta que denominamos ´tres más tres´, para hacer referencia a mis tres músicos y a igual número de instrumentistas de viento que estuvieron. Fue a casa llena, la energía positiva se sintió desde el principio, aquello fue fantástico", sostuvo.

Vuelve a España

Luego de su presentación en el Teatro Nacional Eduardo Brito, se prepara para viajar a España. Allí estrenará la gira "Spain Forever Again", título del álbum que grabó con Tomatito (José Fernández Torres). La gira se iniciará el 18 de julio en Barcelona, donde participarán en un festival. "Esa será la premier del nuevo disco y de este tour. Esta presentación está patrocinada por el Festival de Jazz de Barcelona, posteriormente iremos al País Vasco y estaremos en Murcia. Serán tres escenarios importantes para nosotros", afirmó.

Berklee en Santo Domingo

Michel Camilo plantó bandera cuando, a través de la "Beca Michel Camilo", otorgó en alianza con la prestigiosa universidad Berklee College of Music de Boston, entidad donde estudió. Recientemente, el Ministerio de Cultura anunció un acuerdo con la institución universitaria y se creó "Berklee en Santo Domingo", lo que tendrá un impacto positivo para los estudiantes dominicanos.

"Es un sueño hecho realidad. Hace justamente 24 años que comenzamos con ese proyecto en el que contamos con Javier Vargas como aliado. Fue un deseo de ayudar a la juventud para que pudiera expandir su talento a nivel mundial, que todo el mundo pudiera destacarse. Hoy existe una gran generación de grandes músicos dominicanos que se ha formado en Berklee y que va subiendo con mucha educación. Pienso que algún día podremos hablar de un movimiento completo", reflexionó el ganador de Grammys, entre otros reconocimientos internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/16/-dsc8274.jpg

Recordó que todos los que han asistido con otras becas han plantado bandera allí con calidad. "El acuerdo que se ha hecho con el Conservatorio Nacional de Música es de envergadura, y a largo plazo pienso que seremos un punto importante en América Latina para que cualquier músico venga al país a estudiar el programa de Berklee".

Michel Camilo sostuvo que ha visto el salto cualitativo de los estudiantes dominicanos en Berklee College of Music y destacó su motivación. "Hoy no tienen excusas para no prepararse. Hace un tiempo estuve tocando en la Regata de Boston, me encantó sentirme arropado por ellos que asistieron a verme. Quiero destacar la piedra angular que ha sido en esto Javier Vargas, quien los ha apoyado para que vayan a estudiar. Finalmente, quiero decirle a los jóvenes que para poder competir en el mundo, en los festivales, se necesita tener confianza en uno mismo porque si usted está preparado y no tiene dudas, usted triunfa", afirmó.