Christian Nodal ovacionado en el Estadio Quisqueya

Santo Domingo. El artista mexicano Christian Nodal hizo su debut en República Dominicana con su gira "Pal Cora Tour 2024" en el Estadio Quisqueya Juan Marichal con sus éxitos al estilo mariacheño, combinando el mariachi con la música norteña.

Nodal hizo su aparición en el escenario a las 10:05 de la noche y durante dos horas y 40 minutos entregó sin descanso y excelente poder vocal las canciones que lo han puesto en la cima de la música regional mexicana, además de clásicos del mariachi en honor a su tierra.

Con un aforo mayormente juvenil y demostrando la popularidad de esta música en República Dominicana, Nodal arrancó su cancionero con "Adiós, amor" (2017), uno de sus mayores hits que supera el billón de reproducciones generando de inmediato la euforia en los fanáticos.

Nodal se acompañó de un gran grupo de mariachis y del otro lado de banda norteña, dos coristas, un acordeonista y tres violinistas que brindaron una experiencia sonora magistral poniendo en alto los diferentes géneros que ha dado México al mundo. La fiesta continuó en lo alto con "No te contaron mal", "Ayayay!" y "Pa olvidarme de ella".

Siguió con uno de sus más recientes temas "La intención", una colaboración junto a su compatriota Peso Pluma. El escenario, que contaba con un gran juego de luces, se vistió de verde.

Rancheras y dos bachatas

Los fanáticos guardaban el momento en sus celulares, mientras que otros cantaban a todo pulmón estas canciones, que en su mayoría abordan el despecho y el desamor.

El cantante, de 25 años de edad, agradeció constantemente a los presentes por darse cita en su primera puesta en escena en el país.

"Mi gente, muchísimas gracias por esta noche inolvidable que me están regalando. No saben cuánto tiempo he estado soñando con todos ustedes, poder pisar el precioso Santo Domingo. De verdad, muchas gracias por toda la calidez que me han dado desde que llegué. Los amo un chingo", expresó.

"Botella tras botella", "La mitad", "Te fallé", "Por el resto de tu vida", "Se me olvidó", "Ya pedo quién sabe", "Cambión dolido", continuaron el repertorio.

Un interactivo y ´chido´ Christian Nodal, que fue vestido de blanco y chaqueta de cuero marrón, aprovechó para cantar La despedida", "Eso y más", "Disculpe usted", "La sin vergüenza", entre otros.

El cantautor quiso hacer un regalo especial a los dominicanos al interpretar por primera vez canciones de dos glorias musicales: Juan Luis Guerra y Romeo Santos. Fue uno de los momentos más ovacionados al cantar "Bachata Rosa" y "Propuesta indecente" confesándose amante de la bachata, ritmo que quiere aprender a bailar.

También estrenó una bachata que viene en su próximo disco a la que tituló ahí mismo como "No llores por ese cabrón".

Pero hubo más. Sus músicos tocaron los acordes de una cumbia e interpretó "Como la flor", de Selena Quintanilla, donde las mujeres con sombreros que ocuparon la noche se pusieron a dar los pasitos que hacía la fenecida "Reina del tex mex".

Y como prueba que el amor de los dominicanos por el mariachi es desde siempre, Christian Nodal entonó "El Rey", hecho un himno en voz de Vicente Fernández y "Así fue", de Juan Gabriel, cantados a todo pulmón.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/16/image00006.jpeg El publico disfrutó de la puesta en escena en el Estadio Quisqueya. https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/16/image00015.jpeg También estrenó una bachata.

A partir de aquí retomó sus canciones de las que es autor y brindó para los enamorados y despechados "Si te falta alguien", "Amor tóxico", "Quién es usted", "Quédate", "Me dejé llevar", "Volver volver", "Acá entre nos", "Mujeres divinas", "Aquí abajo".

"Que suene bonito el mariacheño en República Dominicana", exclamó.

Ángela Aguilar presente

En "Dime como quieres", tema junto a su actual novia, la cantante Ángela Aguilar, los seguidores del astro del regional mexicano esperaban que ella hiciera su aparición sorpresa en el escenario, pero se quedaron con las ganas. Sin embargo, la artista sí se encontraba presente y observada en el lado derecho de la tarima, cantando y bailando las canciones de su pareja.

Ante la insistencia de la gente que gritó su nombre reiteradas veces, Nodal miraba al backstage y decía "Mi amor, son ellos que quieren".

Al tema "Nace un borracho" Nodal le hizo honor, quien bebió y hasta fumó durante su concierto, pero no lo quiso hacer solo así que se dirigió hacia varios de músicos y les dio un tremendo trago, dejando al público impresionado con la gran resistencia al alcohol que demuestran tener los mexicanos. Al parecer esta ´dinámica´ un poco cuestionable es común en sus shows.

Cuando interpretó "Vivo en el 6" un seguidor logró subir al escenario, a quien el artista le dijo a seguridad que lo dejaran acompañarlo. El joven lo abrazó, cantó y tuvo el honor de beberse un shot de tequila servido por el mismísimo Nodal.

Lo mejor para el final. El setlist de casi 40 canciones incluyó "Ya no somos ni seremos" y "Probablemente", esta última muy conocida entre los dominicanos porque tiene una versión en salsa por Yiyo Sarante.

"De los besos que te di", al parecer fue una dedicatoria especial para su novia Ángela Aguilar, ya que mientras cantaba se acercaba hacia el extremo donde ella estaba.

Y como inició, terminó. Por todo lo alto. Tras dos horas y 40 minutos de concierto, bajo una lluvia de fuegos artificiales, se despidió repitiendo su hit "Adiós, amor", donde bajó del escenario para sentir el calor del público dominicano, que no hay dudas es un fiel oyente de las rancheras y ahora de la música norteña.

Cabe resaltar que los fanáticos se esmeraron con sus looks usando sombreros y botas, detalle en el que Nodal se fijó y los elogió diciéndoles: "se ven preciosas las vaqueritas y los vaqueritos". Durante la noche regaló a los fans todos los sombreros que usaba.

Como ya es costumbre en los shows masivos en Santo Domingo, se formaban largas filas para ingresar al estadio. Algunos expresaron dificultades con las boletas electrónicas, pero esta vez no se escucharon tantas quejas. A las 10:00 de la noche todavía la gente estaba entrando al aforo y empezaron a cantar desde afuera.