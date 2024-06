Myriam Hernández confirma en el Teatro Nacional que el romanticismo es invencible

"¡Buenas noches República Dominicana! Hace un año que no venía, pero ya los extrañaba. Cuando llego a este país, a Santo Domingo, me siento realmente en casa. Me encanta su clima, la comida y la gente tan maravillosa", saludó la cantante Myriam Hernández a su público, que se dio cita en el Teatro Nacional Eduardo Brito para disfrutar de su tour "Invencible".

Vestida completamente de negro, incluyendo unas botas largas, la chilena subió al escenario a las 8:50 de la noche. Más de diez reflectores y un juego de pantallas añadieron esplendor al escenario.

"Con los cinco sentidos", "No te he robado nada" y "Hasta aquí" fueron las primeras tres canciones que Myriam Hernández incluyó en su repertorio, acompañada de su banda compuesta por seis músicos y una corista.

Adelantó a los presentes que cantaría los temas que su público ha convertido en éxitos, así como las canciones nuevas de su álbum "Tauro" y, por supuesto, de su tour "Invencible".

A continuación, interpretó el sencillo "Solo cuídate y adiós" de su nuevo disco, que fue escuchado atentamente por toda su fanaticada que llenó la sala Carlos Piantini del majestuoso teatro.

A lo largo de su presentación, llena de romanticismo, la intérprete de éxitos como "Un hombre secreto", "Ay, amor" y "El hombre que yo amo" recibió regalos y flores de sus fanáticos. Un joven, al hacer entrega de su obsequio, le cantó un estribillo del tema "Tú". Inmediatamente, la cantante reconoció que el mismo chico le había escrito al DM de su Instagram.

"Qué hermosa noche me están haciendo vivir (...)", enfatizó emocionada la chilena.

Mensaje

Antes de cantar la canción que da nombre a su gira, "Invencibles", la cantante contó que el año pasado se cuestionó muchas cosas por momentos difíciles que estaba pasando. Sin embargo, entiende que cada uno de los seres humanos tiene una fuerza intrínseca para levantarse y seguir adelante.

"Por eso quise traer esta canción para todas aquellas personas que nos hemos vuelto a levantar, por una u otra razón, y celebrar junto a ustedes el volvernos invencibles. Vamos a celebrar eso esta noche", dijo.

Cuando la manecilla del reloj marcó las 10:30 de la noche, Myriam Hernández se despidió de su público con la canción "Herida". Sin embargo, al marcharse, nadie se movió de sus asientos, esperando que la artista apareciera en el escenario nuevamente.

En la sala se escuchaba un estruendo gritar "Myriam" una y otra vez. La cantante volvió a salir con "La Fuerza del corazón" y recibió un prolongado aplauso.

Antes de concluir el show, Myriam Hernández lanzó rosas blancas al público y con gestos de amor y abrazos dijo hasta luego a las 10:35 de la noche. Solo cuando bajó el telón, el público se marchó.