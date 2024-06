"Vi de frente la muerte": la aterradora experiencia de Ana Bárbara en el mar

La cantante Ana Bárbara compartió a través de una historia de Instagram el aterrador momento que vivió mientras estaba en el mar disfrutando de unos días de vacaciones en familia.

La cantante mexicana explicó que estuvo a punto de morir tras ser arrastrada por las olas del mar viviendo un aterrador momento en el que pensó que iba a morir de no ser por la intervención de su hijo, quien la salvó.

"Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo, me fue llevando el mar, ahora sí que mar adentro y tengo que decirlo que vi de frente a la muerte, pensé que ya me iba pero un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí".

Como reseñan medios mexicanos, la cantante reconoció que el mar estaba muy rebelde pero que se confió de más y fue por eso que estuvo a punto de perder la vida, de acuerdo con su reflexión; sin embargo, su hijo de 10 años estuvo ahí para salvarle la vida.

"El mar estaba un poco rebelde, yo no soy confiada, soy una mujer que respeta el mar pero hoy me perdí y reconozco que confié de más y estoy aquí para agradecerles a todos los seres de luz y a mi angelito que ya les contaré un día quién fue".

Ana Bárbara recomendó a todas las personas que no se confíen cuando están en el mar pues en algunas ocasiones se cree que pueden pero explicó que al mar "hay que tenerle respeto", dijo la cantautora en un video que fue rescatado por el programa El gordo y la flaca que publicó en su página de Instagram.

"Les quería compartir esto porque mucha gente se va de este mundo porque confiamos y creemos que nosotros podemos, hay cosas que sí pero hay que tenerle, en este caso mucho respeto a todo lo omnipotente, su fuerza, no la medimos".

"Yo creo que fue hoy una muestra a mí misma de ser más humildes, de que no se puede muchas veces contra el mar".

Esta mañana, Ana Bárbara mencionó que tras el accidente no ha podido dormir pues lo que vivió la llenó de adrenalina; sin embargo, agradeció que tiene su propio ángel pues reveló quién fue la persona que la rescató y salvó de morir.

"No he podido dormir de la adrenalina, de lo que viví, pero quise venir justo al mar a agradecerle, obviamente a quien me salvó. A veces esos ángeles aparecen en diferentes momentos, de hecho tengo mi propio ángel".

Ana Bárbara destacó que su hijo , de 10 años, fue quien se arriesgó y entró al mar para salvarla. La cantante mencionó que gracias a la buena condición física que tiene su hijo y ella fue que pudieron salir a salvo del mar .

"Estoy agradecida con la vida porque ayer sentí la muerte. Todos nos vamos a morir pero no era mi tiempo".

