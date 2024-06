Aitana, siempre triunfando

Aitana, así, sin apellidos. Aitanax, con una X, en sus redes sociales (@aitanax). En Instagram, por ejemplo, tiene casi 4 millones de seguidores. En Tiktok, más de 24 millones. En Spotify, casi 11 millones de oyentes mensuales.

Ahora que celebra su 25 cumpleaños, la artista española parece dispuesta a seguir abriéndose camino internacional en la música.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/22/55013933757-2.jpg Aitana saltó a la fama por ser finalista en la edición de OT 2017. (EFE/ KIKO HUESCA)

Nacida para triunfar (literalmente)

Aitana Ocaña Dorado nació el 27 de junio de 1999 en Barcelona, España. Desde muy pequeña, la música estuvo presente en su vida: comenzó a tocar el piano a edad temprana y, con doce años, despertó su pasión por el canto.

Esta inclinación creció durante su adolescencia, y en 2014 empezó a subir versiones de canciones a Youtube y, más adelante, a componer sus propias canciones. Ella logró grabar en estudio algunas de estas versiones, como ‘Laws about me’ (2015).

Sin embargo, compatibilizaba esta vocación con sus estudios. Y, tras terminar el instituto con un bachillerato en artes visuales, tenía en mente estudiar diseño… Pero la música, su verdadera meta, se vislumbró más posible justo en ese momento.

Y es que, tras terminar los exámenes de acceso a la universidad en Madrid en 2017, se presentó a los castings de un famoso reality-talent show, Operación Triunfo (OT), que se celebraban allí mismo y fue seleccionada. Aquel era el regreso del programa, tras varios años de parón.

El formato implicaba la convivencia de los concursantes, aislados del mundo exterior, mientras que cada semana interpretaban sus canciones asignadas y el jurado dejaba en manos del público a unos nominados de los cuáles uno abandonaría el concurso.

Cuando lo bueno es “lo malo”

Desde el principio, Aitana destacó entre el público, siendo una de las favoritas y llegando hasta la final, donde quedó como segunda clasificada.

Sin embargo, años después ha admitido que no esperaba el éxito que vendría después: “Me lo tomaba como un juego. ‘¡Qué divertido es esto y cuánto voy a aprender!’, pensaba”, dijo a `20 Minutos´.

“Lo que no sabía era lo que me iba a venir después”, añadió, y confesó hasta qué punto le había afectado: “por supuesto he tenido que ir a terapia para entender lo que me estaba pasando y hacia dónde quería ir”.

Y es que aquel programa fue un antes y un después en su vida. Además de las versiones de canciones conocidas que interpretó durante su participación OT, salió de allí con dos temas originales bajo el brazo, ‘Arde’ y ‘Lo Malo’.

Esta última canción, junto a su compañera Ana Guerra, fue un éxito internacional. Además, ambos temas estuvieron cerca de ser seleccionados como la canción para el siguiente Festival de Eurovisión, aunque finalmente quedaron en las posiciones segunda y tercera.

A su salida del concurso, Aitana comenzó a trabajar en su carrera en solitario. Su primer single, ‘Teléfono’ (2018), tuvo bastante éxito y la joven lanzó una nueva versión junto a Lele Pons.

También versionó ‘Lo Malo’ en una colaboración en la que Tini Stoessel y Greeicy Rendón se unieron a ella y a Ana Guerra.

De ‘triunfita’ a estrella

A finales de aquel año, Aitana lanzó su EP debut, ‘Trailer’. El sencillo ‘Vas a quedarte’, incluido en ese disco, fue todo un éxito, y lo incluyó posteriormente en su primer álbum, ‘Spoiler’ (2019), del que también fueron singles ‘Con la miel en los labios’, ‘Me quedo’ y ‘Nada sale mal’.

Desde entonces, aquello que empezó en OT2017, Aitana lo ha cultivado sola y con creces. Sus siguientes discos, ‘11 Razones’ (2020) y ‘Alpha’ (2023) la han consagrado como una de las cantantes españolas más relevante a nivel internacional y ha girado por América Latina.

De hecho, su intención es seguir creciendo en el extranjero: “tengo que empezar a internacionalizarme, seguir yendo por Latinoamérica, ir a más lugares, trabajar con más artistas y productores de EE. UU., que ya estoy en ello”, confesó en entrevista con GQ a principios de año.

Y, muy pronto, habrá un nuevo disco suyo: “mi cuarto álbum de estudio verá la luz en 2025”, prometió. Y aseguró que “será pop y tendrá una mezcla entre ‘11 razones’ y ‘Alpha’, pero sin que tenga nada que ver con ellos”.

Además, Aitana ha trabajado como actriz en series como ‘La última’ (2022), de Disney+, y en la película de Netflix ‘Pared con pared’ (2024), ha sido coach de ‘La Voz Kids’ y publicó su propio libro de ilustraciones, ‘La tinta de mis ojos’ (2018).

Cantar en vez de hablar

En cuanto a su vida amorosa, Aitana siempre se ha esforzado por mantener un perfil bajo, a pesar de estar en el foco mediático: “Mi trabajo no es hablar de mi vida privada, es ser cantante”, dijo en una entrevista con LOS40.

A pesar de ello, se sabe que mantuvo un romance con su compañero de concurso Luis Cepeda, a pesar de que ella tenía un novio llamado Vicente cuando entró al concurso.

Después, estuvo en una relación con el actor Miguel Bernardeau (su compañero en ‘La Última’), que empezó entre 2018 y 2019 y terminó entre 2022 y 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/22/55013933757-3.jpg Aitana prepara grandes sorpresas en los próximos meses. (EFE/MARISCAL)

También en 2023 inició una historia de amor con el cantante colombiano Sebastian Yatra, con quien rompió a finales de ese mismo año, aunque en febrero de 2024 fueron vistos juntos de nuevo.

Pero ella, Aitana, de lo que quiere hablar, es de su trabajo. Por ejemplo, ha desvelado que está preparando dos colaboraciones internacionales, y al menos una de ellas será anglo-internacional: “vais a flipar bastante”, dijo también en entrevista con LOS40, sin desvelar con qué artistas será, pero sí afirmó que “será después de verano”.

En plena gira, la artista ya hizo ‘sold out’ en apenas 3 días para el mismo estadio Santiago Bernabéu que llenó Taylor Swift en Madrid, y en el que ella actuará el próximo 28 de diciembre. Mientras tanto, durante el verano, le esperan varios conciertos.

Así, todo apunta a que Aitana está dispuesta a seguir creciendo en la música, y a que su 25 cumpleaños lo celebrará haciendo aquello para lo que nació: triunfar.