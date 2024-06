Michel Camilo fusiona jazz, música clásica y popular durante concierto en Santo Domingo

Michel Camilo comenzó su aplaudida noche con 'From Within', uno de los temas de "Calle 54". ( FUENTE EXTERNA )

El pianista dominicano Michel Camilo fusionó esta noche jazz, música popular y clásica en un concierto en Santo Domingo lleno de complicidad, con un público puesto en pie que disfrutó en todo momento.

Al inicio de su concierto 'En Trío' Michel Camilo prometió que esta iba a ser "una noche llena de buena vibra", y lo consiguió junto al cubano Dafnis Prieto a la batería y el puertorriqueño Ricky Rodríguez al contrabajo.

Los tres lograron convertir el Teatro Nacional de Santo Domingo, el principal de República Dominicana, en un verdadero club de jazz neoyorquino, creando un ambiente especial y de intimidad con el público.

En las casi dos horas que estuvieron sobre el escenario, los tres músicos dejaron patente la compenetración, la complicidad y la amistad que existe entre ellos y lo que disfrutan tocando juntos.

Michel Camilo comenzó fuerte con 'From Within', uno de los temas de 'Calle 54', el documental del director español Fernando Trueba sobre el jazz latino que, según afirmó el músico, "nos puso en el mapa".

Al final de este primer tema el público ya estaba volcado y el teatro puesto en pie ante la esperada actuación del multipremiado músico local y su característico y veloz estilo al piano.

Aunque el jazz tuvo un papel central en este concierto, también hubo espacio para temas como 'Then and Now' con toques de música turca y de flamenco.

Camilo habló de compañeros y amigos como el guitarrista español Tomatito, con quien trabaja y colabora habitualmente, o Mongo Santamaría, el percusionista con el que compartió club de jazz en Estados Unidos y para quien creó como homenaje póstumo su tema 'Mongo's blues', que sonó esta noche.

También estuvo presente la música del maestro cubano Ernesto Lecuona, con temas como 'Danza Lucumí', y por supuesto los ritmos caribeños.

Como dijo Michel Camilo, él, Dafnis Prieto y Ricky Rodríguez son de la "escuela de las Antillas", por lo que no podía faltar en Santo Domingo su 'Caribe', que levantó al público del asiento.

Tampoco faltaron su Concierto número 2 para Piano y Orquesta o su famoso 'Spirit of the moment'

Un Michel Camilo que tras cada tema se levantaba, saludaba y se dirigía al público y que no podía ocultar que estaba encantado de tocar en casa.

Nacido hace 70 años en Santo Domingo, Michel Camilo estudió en el Conservatorio Nacional de Música dominicano y se convirtió a los 16 años en el miembro más joven de la Orquesta Sinfónica Nacional, para posteriormente trasladarse a Estados Unidos para continuar su formación.

Camilo -ganador de premios Grammy, Emmy, Grammy Latino y Soberano- ha actuado, entre otros muchos, con artistas como Dizzy Gillespie, Paquito D'Rivera, George Benson, Tito Puente, Chucho Valdés, Juan Luis Guerra, Celia Cruz, Gloria Estefan o Enrique Morente.