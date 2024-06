Doña Palín, "la abuela de los lapicistas", cumple 102 años

Doña Palín, "La abuela de los Lapicistas", "La abuela del movimiento", "Palín Love", como se le denomina a doña Paulina Rodríguez de Jesús, la abuela del rapero dominicano Lápiz Conciente, celebró este sábado 22 de junio sus 102 años de vida.

El intérprete de "La fama" compartió su acostumbrado video con la adorada abuela cantándole cumpleaños y dedicándole un hermoso mensaje, en el que valora como un privilegio la larga vida de Palín.

"Para mí es más que un privilegio poder verte celebrando tus 102 años de edad ... eres un ser maravilloso lleno de amor y buenos valores ... por siempre y para siempre mi amor sagrado ... #PALINLOVE ??", escribió.

Su abuela materna fue quien lo crió ya que su madre, Bienvenida, murió cuando él tenía 21 años.

Lápiz considera a Palín la persona más importante de toda su vida. "Mi abuela querida te cumplo tu voluntad de no moverte de tu casa porque el amor nace en el respeto ... gracias por todo lo que has hecho por mi HBD TE AMO!".

"La fama no es pa' todo el mundo, dijo mi abuela"

Lápiz Conciente, con 20 años de trayectoria en el rap dominicano, ha resaltado en muchos de sus éxitos el amor y las enseñanzas de su abuela palín, de ahí que sea catalogada por muchos como "la abuela del movimiento" por ser Lápiz un pionero del rap.

Una de las frases que se han quedado en el imaginario colectivo proviene de la canción "La fama" donde dice "La fama no es pa' todo el mundo dijo mi abuela". Además ha puesto su voz en varias canciones.

En la rueda de prensa previo a Premios Soberano 2024 en marzo pasado, donde Lápiz Conciente cerró la gala celebrando 20 años de carrera, el artista criollo habló con la prensa de muchos temas, entre ellos su relación con su pariente.

Allí dijo que su meta en la vida es durar tanto tiempo como ella. "Mi abuela ha visto a 32 presidentes y ella todavía está ahí dando carpeta. Eso es una prueba de que aquí (a) lo que tenemos que venir es a durar mucho".

Comentó (en el mes de marzo) que ella estuvo hospitalizada por una caída, pero se mantiene lúcida, alegre y que nunca quiso salir de Los Mina.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/23/lapiz-conciente-y-palin.jpg Lápiz Conciente y Palín. (FOTO: ARCHIVO)

"Yo me siento una persona resiliente, pero yo no me siento preparado totalmente para ver partir a mi abuela. Ya yo viví una experiencia con mi madre, que se me murió en los brazos. Cuando pienso en mi abuela, pienso en una sola palabra, que es amor", expresó sobre su adorada Palín.

Palín nació el 22 de junio de 1922. Los usuarios de las redes sociales de Avelino Junior Figueroa Rodríguez, nombre de pila de El Lápiz, le dedicaron buenos mensajes: "Felicidades para la abuela más querida del género urbano", "La mejor abuela del mundo, Palín, vida eterna para ella", "Wao, es un privilegio en estos tiempos llegar a esa edad, mucha vida y salud para ella".