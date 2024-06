Asesinan a tiros el rapero Julio Foolio al terminar de celebrar su cumpleaños

El rapero Julio Foolio fue asesinado a tiros en Tampa, Florida, Estados Unidos, este domingo justo después de la fiesta de celebración de su cumpleaños número 26.

Charles Jones, nombre real del cantante, fue "emboscado" en el estacionamiento del hotel Holiday Inn, adonde había acudido tras la clausura de una fiesta en la piscina organizada en un Airbnb alquilado.

Según su abogado, Lewis Fusco, otras tres personas resultaron heridas en el suceso, aunque se encuentran en condición estable y están siendo tratadas en un hospital local.

El día anterior, Foolio había promocionado una fiesta en la piscina en su cuenta de Instagram, invitando a sus seguidores a unirse a la celebración si ya conocían la dirección, refiere TMZ.

Videos publicados en sus redes sociales mostraban al rapero disfrutando de su cumpleaños con amigos, quienes bebían y compartían en el Airbnb alquilado.

Horas después Foolio informó a sus seguidores que la policía clausuró la fiesta y los había expulsado del lugar.

A pesar del desalojo, Foolio mantuvo el ánimo y organizó otra fiesta, declarando que estaba teniendo el "mejor cumpleaños de su vida". No obstante, la celebración terminó en tragedia cuando fue emboscado y asesinado en el hotel.

La policía continúa investigando el caso. Julio Foolio era un rapero en ascenso.

Entre sus canciones popularizadas se encuentran "When i see you", "List of dead opps", "Scatty" y "Get Back" y "Blood Ties" ft. Wam SpinThaBin.