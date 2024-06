Mexicano Carín León le pone su toque al country

El público mexicano y latino está muy familiarizado con Carín León, pero al parecer los fanáticos del country están conociendo cada vez más de este astro de la música regional mexicana.

El artista originario de Hermosillo, Sonora, debutó este año en el Grand Ole Opry de Nashville, un foro emblemático del género estadounidense, se presentó en el festival Stagecoach de California, cuyo cartel se caracteriza por sus artistas country, siendo el primero con un set en español en conquistar ese festival, y fue uno de los presentadores de la gala de los Premios de la Academia de Música Country (ACM por sus siglas en inglés).

En su más reciente álbum "Boca Chueca, Vol. 1" tiene como invitado a un astro del género, Kane Brown.

"Me encanta de cierta manera poder llegar a Nashville y llevarles un pedacito de México y traerme un pedazo de Nasvhille a todas partes", dijo León en entrevista por videollamada desde Miami.

"Hacer esta comunión y esta construcción de algo nuevo que es esta fusión entre estos dos géneros y entre estas dos culturas que tienen tanta similitud... Es algo que tenía que pasar y estamos muy orgullosos de seguirlo explotando y seguirlo desarrollando".

León dijo que su colaboración con Brown, quien es un artista con raíces afroestadounidenses e indígenas, se dio de una forma muy natural en "The one (Pero no como yo)", una canción que había escrito originalmente en español.

"El country también tiene una nueva cara", señaló. "La música de Kane Brown me encanta desde hace mucho, cuando empecé en este proyecto en 2018 fue de los primeros nombres que yo pensé cuando dije ´hay que buscar artistas´. Tenemos mucha similitud porque somos como el bicho raro. Me encantan estos artistas que van rompiendo paradigmas, que van rompiendo clichés".

Invitados

Otro de sus invitados es el artista de soul y R&B Leon Bridges, en su caso con una balada pop con toques retro de los años 80 que se traduce como una emulsión de agua y aceite muy bien amalgamada en la que León canta en inglés y en español e incluso dice frases muy mexicanas con groserías.

"Él sabía más (groserías en español) que yo; es de Texas, literalmente en Texas hay una comunión y a todos ahí en Texas les gusta la música mexicana", dijo.

Para León "Boca Chueca, Vol. 1" fue un álbum "liberador" que le permitió mostrar a su público la versatilidad de su estilo. León había dado algunos indicios de esta capacidad en sus conciertos, interpretando temas de artistas como Luis Miguel, pero en esta producción se luce con sus propias canciones.

"Ya no se nos castiga tanto por adentrarnos a cosas diferentes a este género (regional mexicano)", dijo. "Eso nos da mucha libertad y nos abre una paleta de colores mucho más grande para poder elegir lo que queremos poner en nuestra obra".

León dijo que éste apenas es un guiño de hacia dónde quiere llegar y lo que quiere mostrar de Oscar (su verdadero nombre) el fan del rock, el flamenco y la salsa.

"El músico que vive dentro de mí y más que nada el melómano que ha escuchado muchísima música", señaló.

"En este disco se me permite mostrar muchas más cosas y lo hacemos de esa manera, sin temor a lo que vaya a pensar la gente y disfrutando cada una de las piezas".

León señaló que para el álbum tenía listas 45 canciones, pero decidieron hacer una primera entrega de 19 y adelantó que su intención es que haya más de un volumen.

"Por eso bye" es la primera canción que hizo en su estudio y la comenzó a desarrollar hace unos tres años. "Bebé no cambies tú" y "Despídase bien", en cuyo video aparece León como un "Frankenstein 2024 versión regional cyberpunk", son otros de los temas destacados de la producción en los que va del pop al R&B y la música urbana.

"Siempre quise hacer este tipo de música, pero con mi música mexicana como el alma detrás", dijo. "Creo que la música regional mexicana es más una cultura, más un sentimiento, como una vibra, un tipo de letra, una forma de expresarte... Creo que esa es la razón por la que la música mexicana es tan única y está llegando a tantos lugares tan extraordinarios".

León fue nominado el martes a siete Premios Juventud incluyendo artista premios juventud masculino, mejor canción regional mexicana, mejor fusión regional mexicana y mejor álbum regional mexicano por su disco anterior, "Colmillo de leche". León es uno de los más nominados a los premios que se entregarán el 25 de julio en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico.

Ahora se prepara para iniciar la gira Boca Chueca, que comenzará el 22 de julio en California y lo llevará a más de 20 ciudades de los Estados Unidos y Europa.

"Se viene la gira por parte del disco con una producción increíble y con este setlist (repertorio) diferente y obviamente buscando siempre subir más niveles y seguir haciendo música", apuntó.