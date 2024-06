Video | La contundente reacción de Belinda sobre romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar

La cantante Belinda no ha podido escapar de la polémica que envuelve a su exnovio Christian Nodal, quien ha sido duramente criticado por anunciar su romance con Ángela Aguilar a escasas semanas de confirmar el fin de su relación con Cazzu, madre de su hija Inti.

La actriz española nacionalizada mexicana fue captada en compañía de su padre, Ignacio Peregrín, en el aeropuerto, y ante las primeras preguntas de la reportera del programa Despierta América con relación a la polémica, únicamente dijo: "No tengo comentarios sobre nada".

Después de que la periodista cuestionó a la artista sobre su vida amorosa, la intérprete de "Egoísta" comentó: "bien, muchas gracias".

"No tengo comentarios de chismes, ni de nada. Yo no me dedico a eso".

Y para poner punto final a las preguntas sobre el cantante de regional mexicano, la intérprete puntualizó:

"No, de verdad que no, yo sólo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime '¿Quién lo mató?', la música y sólo me dedico a eso, no tengo nada más que decir".

Sin embargo, Don Ignacio no se quedó callado y agregó: "contentísima, está aquí con su padre, vamos a ir de rumba, de todo". A lo que inmediatamente, la famosa añadió: "siempre estamos juntos".

Te puede interesar Christian Nodal y Ángela Aguilar presumen su amor en redes sociales

Pero luego de que el señor Peregrín informara que estarán de visita en Disneyland, las preguntas sobre Nodal continuaron, por lo que Beli subrayó:

Fue de esta manera como Belinda ha decidido no seguir dando pie a la presunta rivalidad que mantiene con Ángela Aguilar, pues desde que se hizo oficial el romance entre los mexicanos, en redes sociales se han destapado diversas teorías con respecto a que la española siempre sospechó del amor de la hija de Pepe Aguilar sobre Nodal.

Beli estuvo a punto de llegar al altar con Christian Nodal, luego de que se comprometieran en 2021; sin embargo, la ahora expareja puso fin a su noviazgo de forma intempestiva días antes de celebrarse el Día del Amor y la Amistad en 2022.

Más

A pesar de que en ese momento ninguno de los dos artistas reveló el motivo de su separación, meses después Christian destaparía presuntas conversaciones entre ambos, en donde aparentemente Belinda le pedía dinero para ella y su familia, hecho que habría sido el motivo de su ruptura definitiva.