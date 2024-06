Félix Manuel estrena tema "Quiero que me hagas el amor"

Con el estreno del nuevo sencillo "Quiero que me hagas el amor", Félix Manuel busca llevar la salsa a otro nivel. ( FUENTE EXTERNA )

Félix Manuel lanza su nueva canción "Quiero que me hagas el amor" logrando gran acogida entre los oyentes a nivel nacional.

Este nuevo sencillo fue un éxito en su versión original por la famosa cantante puertorriqueña Ednita Nazario en la época de los años 90.

El salsero acaba de concluir una exitosa gira por Europa y a finales de julio su próxima parada será en los Estados Unidos donde agotará una gira de nueve presentaciones.

Una nueva creación

El éxito actual "Quiero que me hagas el amor" es la nueva salsa de Félix Manuel y dice que está listo para llevar su música a otro nivel.

Félix es un artista que le pone un ese toque romántico a sus interpretaciones y, además, es poseedor de un repertorio de grandes éxitos tales como:

"No me amenaces".

"Ahora resulta".

"Estoy confundido".

"Te hubieras ido antes".

"Ni diablo ni santo".

"Señor amante".

Su habilidad para interpretar éxitos musicales y llevarlos a nuevas audiencias es un testimonio de su talento y compromiso con la música latina.

En un gesto de gratitud hacia sus seguidores, el dueño de la frase "shumamaa", agradece sinceramente el apoyo recibido y dice "Me siento agradecido del público en general porque donde quiera que me presento me reciben con mucho cariño" expresó en una nota de prensa a este medio.

Representación musical

El salsero se enorgullece de representar a la República Dominicana en los escenarios internacionales. Con su voz única y su estilo inconfundible, Félix Manuel continuará destacándose en el género de la salsa, llevando consigo el ritmo y la pasión que caracterizan a la música caribeña.

Su éxito no solo es un logro profesional, sino también un motivo de celebración para la música dominicana en general.

En conclusión, Félix Manuel es un ejemplo del talento, esfuerzo, dedicación y perseverancia de un artista dominicano y con su melódica interpretación deja una huella imborrable en la escena musical internacional, demostrando que el arte y la cultura dominicana tienen un lugar destacado en el panorama global.