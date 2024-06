Fonseca confirma que las playas de RD son el escenario ideal para su nuevo video

El celebrado cantautor colombiano Fonseca ha confirmado en sus redes sociales que las playas de Bayahibe fueron el escenario perfecto para grabar su nuevo video "Pedacito de playa", el cual se estrenará oficialmente este jueves 27 de junio.

"Yo tengo un cariño profundo por la República Dominicana", expresa el artista video que ha publicado en su cuenta de Instagram.

"Me he inspirado muchísimo en todo el tema musical. Juan Luis Guerra, lo he dicho un millón de veces, ha sido pues una de mis grandes influencias y uno de los capítulos más importantes de mi carrera es haber podido cantar con Juan Luis", exclamó Fonseca antes de seguir expresando su admiración por la cultura dominicana y los hermosos paisajes del país.

Una segunda producción

Hace un mes se estrenó "Con dinero & sin dinero", video musical del Grupo Niche en colaboración con Fonseca que también se filmó en la misma playa.

"Las playas son alucinantes", resaltó Fonseca en el video. "Pues miran lo que tenemos aquí atrás. Realmente es un paraíso y por eso dijimos que queremos grabar estas dos canciones. Queremos hacerlo en la República Dominicana, donde vamos a encontrar un paraíso para que sea el contexto de nuestras canciones y por eso estamos aquí".

Una carrera dedicada a la música

Por más de dos décadas Fonseca se ha dedicado a crear piezas memorables en las que combina las sensibilidades del pop con ritmos folclóricos colombianos. Durante ese tiempo el cantautor colombiano ha producido 10 álbumes de estudio, uno en vivo y una impresionante cantidad de sencillos y colaboraciones con otros artistas.

A lo largo de su carrera Fonseca ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo:

Tres premios Grammy latino por mejor canción tropical (2006, 2016 y 2023).

Grammy latino por mejor canción tropical (2006, 2016 y 2023). Dos premios Grammy latino por mejor álbum vocal pop tradicional (2014 y 2020).

Grammy latino por mejor álbum vocal pop tradicional (2014 y 2020). Premio Grammy Latino por mejor álbum de cumbia/vallenato (2016).

El galardón de "Mejor Álbum Tropical" por parte de los Premios Billboard de la Música Latina.