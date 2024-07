Julio Iglesias: el rey de los memes en julio, ¿qué opina el cantante?

Has enviado memes y gifs de Julio Iglesias...¡y lo sabes! Como cada año, la llegada del mes de julio representa una oleada de memes en los que el cantante español Julio Iglesias es el protagonista.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/01/julio-iglesias-meme.jpg

Hay pocas personas que, llegando el séptimo mes, se resisten a compartir este contenido. "Julio llegó con agua", "Julio llegó caliente", "que Julio no te agarre desprevenido" o "hoy es el primer día de Julio", son algunas de las frases que acompañan a las creativas imágenes que circulan en las principales redes sociales.

Es tanta la cantidad de memes que el propio Julio ha tenido que referirse al tema. El artista español de 80 años, que ha vendido más de 300 millones de discos, se refirió al hecho de haberse convertido en un símbolo para anunciar el comienzo de la mitad del año dentro de las plataformas digitales.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente..., pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", dijo en una entrevista para la revista 'Hola' en 2015.

Añadió: "No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", señaló para el medio ya citado.

Más

Para bien o para mal, con este tipo de contenido Julio Iglesias sigue más vigente que nunca y no precisamente por una nueva producción musical, sino porque su nombre siempre sale a colación cuando el mes de julio comienza.





https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/01/caricatura-de-noticiero-poteleche-30-junio-2024.jpeg

Por eso no es sorpresa que, cada primero de julio, su nombre se convierta en tendencia.

Te puede interesar Caricatura de Noticiero Poteleche 1 julio 2024

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/01/whatsapp-image-2024-07-01-at-10.19.46-am.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/01/whatsapp-image-2024-07-01-at-10.19.43-am.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/01/8cbb97a7-4344-492c-abd8-48cb2ec0ff7e.jpg

Leer más Julio Iglesias y Fefita La Grande comparten mes de nacimiento, edad y popularidad en redes sociales