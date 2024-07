¿Shakira? El himno de la Copa América es un clásico mundial de la música electrónica

Retumba en los estadios antes de cada partido. Los aficionados vibran con ella como si estuvieran en una pista de baile. 'Sandstorm', clásico mundial de música electrónica, es, sin duda, la canción no oficial de la Copa América de Estados Unidos, por encima de Shakira.

El pegadizo 'du du du du dú' del tema del DJ finlandés Darude es la banda sonora que martillea esta 48ª edición del torneo de selecciones más antiguo del planeta, que este sábado definirá a sus dos últimos semifinalistas entre Colombia-Panamá y Uruguay-Brasil.

Suena antes de todo el protocolo de entrada en campo de las selecciones. La realización del torneo aprovecha el momento de frenesí para enfocar a las gradas y filmar a los aficionados más animados.

Antes de que la bola empezara a rodar en suelo estadounidense se dio por hecho que el himno de la Copa América era una versión de 'Puntería' de Shakira, canción que forma parte del álbum más reciente de la diva colombiana ('Las mujeres ya no lloran').

Más tarde se aclaró que el tema de la artista de Barranquilla era apenas para las retransmisiones de la emisora TelevisaUnivisión.

Shakira es toda una experta en poner melodía a eventos deportivos de gran calado. Ya lo hizo con 'Hips don't lie - Bamboo', en el Mundial de Alemania 2006, y cuatro años después en Sudáfrica con 'Waka waka'.

Pero este año la Copa América no ha presentado, hasta el momento, una canción como sí hubo, por ejemplo, en las ediciones de 2019, con 'Vibra Continente', interpretada por la colombiana Karol G, hoy estrella mundial, y el brasileño Léo Santana; y de 2021, con una versión de 'La Gozadera', de Gente de Zona.

Un éxito mundial con más de 20 años

En este 2024, ese hueco lo ha tapado de manera informal Darude, nombre artístico de Ville Virtanen, toda una eminencia dentro del mundo de la música electrónica, con actuaciones en festivales y eventos en más de 70 países del mundo, entre ellos Tomorrowland.

Saltó al estrellato en los 2000 con 'Sandstorm', símbolo de la generación millennial. La canción, del género 'trance' y lanzada en octubre de 1999, es una oda al sintetizador, una explosión de adrenalina. El videoclip irradia ese estilo de comienzos de siglo XXI, con pelos engominados y gafas de sol futuristas.

Fenómeno meme en Internet

Al principio pasó desapercibida, pero fue ganando popularidad a medida que avanzaba Internet y la cultura de los videojuegos, que han hecho posible que gane dos y tres vidas más y se mantenga actual.

Adquirió tal notoriedad que se convirtió hasta en meme. Cada vez que alguien preguntaba por el nombre de una determinada canción en Internet, los usuarios respondían 'Darude – Sandstorm' a modo de guasa.

En una entrevista con la revista 'Billboard' con motivo del 20 aniversario del lanzamiento del tema, Darude admitió que es "una parte muy importante" de su vida.

"No quiero que solo se me conozca como el tipo de 'Sandstorm', pero no soy tonto ni ajeno a cómo funciona el mundo. Si no te gusta la música 'dance', pero conoces mi tema, me vale", señaló.

Desde luego, en la Copa América de Estados Unidos, no hay nadie que no lo baile