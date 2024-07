María Becerra: "Siempre trato de representar a Argentina de la mejor manera posible"

Poco antes de comenzar su actuación en el Festival Cruïlla de la ciudad española de Barcelona, la cantante María Becerra atiende a EFE entre bastidores para confesar que siempre trata de "representar a Argentina de la mejor manera posible".

Metida de lleno en su gira mundial de 2024, que ya la llevó por América Latina, y con la mirada puesta primero en España y más adelante en Estados Unidos, Becerra asegura en una entrevista que lo que le está aportando este 'tour' es "mucho aprendizaje".

"He adquirido experiencia, estoy madurando en un montón de aspectos", adelanta Becerra, y explica que se está enfrentando a problemas como "salir de la zona de confort, el 'jet lag', poder manejar la ansiedad y la distancia con la gente que es extrañada".

Sin embargo, pese a que la gira "es una montaña rusa de emociones", en su caso "la emoción que más predomina es la felicidad".

En los 45 días que dura la gira, María Becerra (Quilmes, 2000) ofrecerá 17 conciertos, por lo que también está "vacacionando, conociendo playas, lugares, monumentos y cosas históricas".

Sin embargo, también hay semanas con tres actuaciones seguidas, lo que es un "traqueteo", ilustra.

"Ahí es un poco duro, pero por eso lo primordial es dormir cuanto se pueda, cuidarse, estar muy atenta a los alimentos, a no tomar agua de la canilla... De verdad que hay que tener muchos cuidados", asegura la artista.

La responsabilidad de ser argentina

Considerada como 'La Nena de Argentina', nombre de su último disco y término con el que se la identifica también a ella, manifiesta: "Yo siento que llevo mi bandera, mi país, para todos lados donde voy, y siempre trato de representar a Argentina de la mejor manera posible".

"Trato de ser muy responsable con las cosas que digo, con las cosas que muestro, con las cosas que cuento sobre mi país y mi cultura también, porque eso creo que es importante. Soy una voz fuerte en ese sentido y por eso lo llevo con esa responsabilidad", argumenta.

Esta consideración, sin embargo, ha puesto todos los focos en su figura, por lo que ha tenido que modificar algunos aspectos de su vida para evitar situaciones incómodas.

"Tal vez me encuentro en una situación vulnerable, en cualquier sentido, en el de estar 'perreando' con mi novio, en el de estar con una pollera corta bailando hasta el piso, en el de estar un poco tomada, o lo que sea, y no me gusta que me graben en esas situaciones, no me gusta todo eso", asegura Becerra.

Es por ello que ahora sale poco y, si lo hace, tiene que ser en lugares que sabe que "están muy controlados, porque cada uno con su privacidad y sus límites".

Como contrapunto, la cantante también se ha visto subiendo a un taxi o entrando a una tienda "sin que se den cuenta" de que era ella y escucharse en la radio, lo que "es tremendo, un mimo al alma".

Nuevo trabajo

En cuanto a la música, ya hace dos años que no saca nada nuevo, desde que publicara en 2022 'La Nena de Argentina' y 'Animal' en 2021.

Sin embargo, Becerra anuncia que, a priori, a finales de año verá la luz un nuevo trabajo, aunque tampoco quiere "apresurar nada".

"Ahora voy a experimentar con géneros que nunca había experimentado, saliendo de esa zona de confort y poniéndome los mismos desafíos que me gusta ponerme con cada álbum", indica.

Al no haber todavía una fecha de lanzamiento, trabaja con mimo cada aspecto del álbum, ya que quiere "que esté muy profesionalmente grabado, tanto en los instrumentos, como en la voz, como en el máster y la mezcla".

En paralelo, la artista también está trabajando en ritmos tropicales, que pretende unir en un EP o un álbum "solamente de cumbia", que ve "capaz que salga el año que viene".

Sin embargo, el primer encargo que tiene por delante nada más regrese a Argentina de la gira, a principios de agosto, será en el mundo de la actuación, ya que Becerra formará parte del reparto de 'En el barro', la producción derivada de la exitosa serie 'El Marginal'.

Sobre esto, Becerra se muestra muy contenta, porque es "una experiencia muy bonita", pues será su debut en una serie de Netflix y porque le encanta la actuación.

No obstante, hasta que llegue ese momento, aún le quedan un buen puñado de conciertos en España, que terminarán el 25 de julio en Cádiz.