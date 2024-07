Silvestre Dangond: "Yo aprendí a amar en el dolor"

Silvestre Dangond es uno de los máximos representantes del género del vallenato. Por más de dos décadas el artista ha musicalizado las vidas de miles de fanáticos amantes de sus composiciones. Le canta al amor y al desamor con el mismo fervor.

Este jueves, los Heat Latin Music Awards reconocen su legado musical con el premio Heat a la trayectoria y él emocionado compartió su sentir al recibir este homenaje, agradeció el apoyo del público y, de paso, contó parte de su inspiradora historia de vida, llena de sacrificios y éxitos.

Sus inicios en la música no fueron fáciles; estuvieron llenos de altibajos, pero con el paso del tiempo él ha sabido transformar esos momentos complicados en hechos positivos. Todo por su amor a la música.

"Dios siempre ha puesto a mi lado personas que me ayudaron en el camino", se dejaba guiar, confiaba fielmente en su destino. "Y esa inocencia de querer lograr una carrera artística de acuerdo a mis pretensiones y sujeto al talento y a las ganas de querer lograrlo me daba esa confianza", señaló en un encuentro con la prensa donde estuvo presente Diario Libre.

"Dios me ha dado algo que yo puedo dominar y el día que me dé algo que no pueda hacerlo, sí me voy a frustrar", confesó que sentía en esos momentos.

"Yo respiro esto (la música)", respondió al ser cuestionado sobre de dónde saca fuerza cuando le invaden pensamientos de tirar la toalla. De hecho, hace un par de años tras interpretar a Leandro Díaz en una telenovela, el personaje lo absorbió tanto que le causó problemas profesionales y personajes y lo hizo retirarse de la música, aunque volvió con más fuerzas.

"Si revisas mi teléfono las notas de voz son increíbles, siempre estoy pensando en música, en historia, le escribo mucho al pasado, soy experto en sacar historias de hace diez años", añadió.

Su proceso creativo como todo ha evolucionado, pero sigue siendo real y fiel a lo que siente. Así lo confiesa.

"Para nadie es un secreto la metamorfosis musical que he tenido en mi carrera musical. Yo comencé con una canción criollita y en el lugar en donde nací no les gusta que los artistas salgan de su zona y todo el tiempo es folclore y vallenato. Sales un poquito de esa área y enseguida te critican".

Sin embargo, él ha sabido mantener su esencia sin dejar de experimentar. Y ahí ha estado una de las claves de su éxito.

Relación con Carlos Vives

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/11/silvestre-y-carlos.jpeg

Dangond colaboró con Vives por primera vez después de años de carreras de ambos y ha sido muy aplaudida debido al interés del público en escucharlos juntos. Él confesó las razones de que se haya materializado ahora y no antes. Se trata del tema "Tú o yo", grabado este año.

"Primero, fue por la canción, a los dos nos gustó. Para nadie es un secreto que pasaron cositas que causaron divisiones. Hubo muchos comentarios y la gente se encargó de dividir un poco con Carlos".

Retomaron su relación de una forma natural y sincera, asegura. "En los últimos años nos hemos acercado un poquito más en medio de la sinceridad y la honestidad. Yo creo que valió mucho la pena una presentación pública en donde él estaba y escuchó las palabras que dije de él".

"La madurez mía para conectar con él y el trabajo que he venido haciendo le llamó mucho la atención". Sobre el tema dijo "Es una canción que invita a bailar".

Infancia con limitaciones

La vida de éxitos que vive actualmente dista mucho de la que tenía en su infancia, atrás ha quedado ese niño que vendía pastelitos y atendía un negocio familiar en una terminal de transporte para ayudar a sus padres con sus gatos. Sin embargo, él no olvida esa etapa, al contrario, la valora.

"Yo no necesito estar en un escenario y ver todo lo que he logrado para vivir en plena recordación de lo que fue mi vida, porque hubo una época en la que yo vivía muy encerrado, muy cansado porque solo trabajaba, hoy disfruto más el tiempo".

"En cualquier situación de la calle me recuerda a lo que yo soy. Por eso, yo le regalé esa terminal de transporte a ese Silvestre Dangond de 1997 esa terminal de transporte, porque necesitaba cerrar ese ciclo de frustración de ese niño de atender mesas y tener que lidiar con borrachos", confesó emocionado. Él estrenó en Miami un food truck, en honor a ese niño.

"A mí me gusta de vez en cuando atender personalmente a la gente, porque eso me conecta más con la gente. Saco muchas historias de eso". Ese sacrificio quiere que su hijo lo aprenda. "No soy de darle consejos, sino de vivirlo con mi historia. Él se frustra, porque cree que todo llega rápido, como se muestra en redes sociales, pero con mi historia trato de enseñarle que todo tiene su ciclo".

Y es que, Silvestre no es artista de dejarse llevar por los paradigmas, de hecho, en sus conciertos él no lleva un orden estructurado. "Yo cambio el show constantemente. Adapto las canciones al público. A mí me incomoda un poco ver el público sentado", admitió.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/11/silvestre-dangond.jpeg

Premio a la trayectoria

Para Silvestre no hay cosa más bonita que valorar y apreciar la trayectoria de un artista, porque sabe los sacrificios que hacen para tenerlas. Por eso valora tanto el premio a la trayectoria que se le entrega en los Heat Latin Music Awards.

"Siento mucho agradecimiento, porque la trayectoria encierra todos esos sacrificios, al amor, a la entrega, a los trasnoches y a cómo la familia transforma vidas de los artistas y los fanáticos".

Sin embargo, él tiene claro que el cariño del público es el mejor premio que puede recibir. "Tener a cada fanático en los conciertos es el mejor premio que un artista puede recibir, agradezco cada admiración. Nunca tendré como pagar la sinceridad de la gente de admirarme, comprar un ticket e ir a verme. Creo que hace un tiempo dejé de hacer éxitos y comenzar a contar historias", dijo.

"A la gente le gusta que yo cuente mis historias, que yo diga cómo me siento y ese es el mejor premio. Yo puedo tener 20 grammys, pero lo único que me motiva a salir de mi casa y hacer música son los fanáticos", agregó.

Canciones favoritas

Él asegura que tiene muchas canciones favoritas y, a medida que pasa el tiempo, agrega más, pero hay una que se llama "MI propia historia" que la siente muy especial. Él explica el porqué.

"La canto siempre en mis conciertos porque habla de la confianza y siento que la gente necesita confiar más y esa canción se identifica mucho con personas que salen de su nicho, salen a buscar su porvenir y con sacrificios lo logran, por eso me gusta mucho ese tema".

Otra de esas canciones especiales es "Cómo lo hizo", una canción que no esperaba el éxito que tuvo, porque hablaba más desde el dolor y el desamor y él pensaba que a la gente no le iba a gustar tanto, porque él es percibido como un artista alegre, cuando, confiesa, en su esencia es lo contrario.

"La gente siempre me ve como un sinónimo de fiesta, de parranda, de sabrosura, y la gente no ha entendido de que yo soy más sufrimiento que alegría. Yo he aprendido a amar en el dolor. Yo a todo lo que es, en el dolor es lo que mejor le canto, es lo que más disfruto, cuando escuches mi álbum y oigas las canciones dolorosas te darás cuenta lo que estoy diciendo", expresó.

República Dominicana en su carrera

El artista confesó que, aunque este año no tiene contemplado venir al país a presentarse, como lo ha venido haciendo varios años en diciembre, admite que este país le ha abierto las puertas y ha sido muy importante para él.

"En diciembre del año pasado no vine y este creo que tampoco vengo, porque duré un año inactivo y estoy tratando de complacer a todos los mercados, pero si algo tengo yo afín con una nacionalidad es con la dominicana".

"Donde me encuentro un dominicano lo abrazo. Recuérdese que (los colombianos y los dominicanos) somos hijos del mismo papá con diferentes madres", dijo en broma.