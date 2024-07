El reconocido cantante y senador Héctor Acosta anunció hoy con emoción desde un hospital de Miami que ha vencido el cáncer. En un video conmovedor compartido este viernes, Acosta expresó su gratitud hacia el equipo médico y reflexionó sobre su experiencia durante los últimos cinco meses.

"Ha sido un día muy especial, cinco meses de aprendizaje y emociones encontradas", dijo Acosta visiblemente emocionado. "Quiero agradecer a las enfermeras, los enfermeros, y a los doctores que han estado a mi lado en esta travesía. Han hecho que las cosas sean más fáciles con su humildad y profesionalismo".

El artista, conocido también como "El Torito", destacó el papel fundamental de Dios y su actitud positiva para superar esta etapa difícil. "El cáncer no es una enfermedad, es un mensaje. Esta experiencia me ha enseñado a valorar cada día, a amarme más a mí mismo y a quienes me rodean", puntualizó.

Acosta había anunciado anteriormente una pausa en su carrera para concentrarse en su salud, sin detallar la naturaleza de su padecimiento. Ahora, celebra su regreso a la vida cotidiana con una perspectiva renovada.

"Estoy súper agradecido, súper positivo y optimista", concluyó Acosta entre lágrimas de emoción. "Seguiremos venciendo cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino".

El intérprete de "Perdóname la vida", entre otros éxitos estuvo recibiendo atención médica en Miami a causa de unos ganglios cancerígenos que afectaron su agenda artística, política y personal. Hoy ha recibido el alta médica.

El equipo médico y sus seres queridos han sido fundamentales en su recuperación, destacó el cantante, quien espera retomar sus actividades con renovada energía y compromiso.

"Me hicieron la vida fácil, aunque sé que Dios ha sido el gran maestro de todo esto, el gran guía y el que me llenó de una actitud 100 % positiva. Yo quiero decirle a la gente que padece este tipo de enfermedad que no lo vean como una enfermedad, el cáncer no es una enfermedad, es un mensaje. Así lo vi en este tiempo porque tomé la actitud de que cuando yo venía a darme tratamiento, yo venía a ver un paciente, no era atenderme yo, sino haber un paciente y eso me ayudó mucho a llegar a este momento, que es un momento donde lo voy a valorar", dijo el artista.

El anuncio de su padecimiento Este anuncio ha generado una ola de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas en el ámbito artístico y político. Fue durante una actuación en Puerto Rico, en mayo de este año que el cantante anunció su padecimiento. "Este artista que ustedes están viendo esta noche aquí está cantando siendo diagnosticado con cáncer y estoy aquí porque el compromiso de nosotros los artistas es así", reveló con palabras entrecortadas en un show celebrado en el Coca Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico. Previamente el reelecto senador por la provincia Monseñor Nouel anunció su retiro temporal de la música por cuestiones de salud sin especificar en ese momento el padecimiento.