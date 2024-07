Día Mundial del Rock: un género musical que ha inspirado a más de uno

Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock con la finalidad reconocer a este género musical que ha puesto a saltar de alegría a más de uno y se originó a raíz de un concierto multitudinario en el que participaron múltiples estrellas del rock a nivel mundial.

Esta efeméride fue seleccionada porque en un día como hoy, pero en 1985, se celebró el concierto benéfico Live Aid, el cual se realizó de forma simultánea en Londres y Filadelfia y donde participaron las bandas como Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros.

El propósito de este evento fue respaldar las comunidades africanas que se encontraban viviendo una situación extrema de hambre, entre los años 1984 y 1985, por esta razón Bob optó hacer esta actividad para ayudar a los países de este continente que se encontraba bajo un espiral de hambre y pobreza extrema.

Asimismo, este show multitudinario sirvió como una plataforma de exposición para que diversos artistas internacionales aunaran esfuerzos para apoyar la causa y unir sus voces en pro de África.

Unos 3,000 millones de personas de casi cien países miraron la transmisión del evento y los artistas que participaron entonaron el canto "We are the world" (Somos El Mundo).

La repercusión de este concierto se tradujo en una recaudación de U$S100 millones de dólares y al año siguiente, por acuerdo de artistas, revistas especializadas y empresas discográficas.

