Karol G, entre críticas por su interpretación del himno de Colombia y los besos que se dio con Feid

La cantante Karol G cumplió su sueño de cantar el himno de Colombia en la final de la Copa América.

La artista no pudo ocultar su emoción de rendir un importante tributo a su tierra. La Bichota, como se le denomina, llegó al Hard Rock Stadium de Miami, EEUU, acompañada de su pareja Feid y luciendo el uniforme de su selección.

En el partido, Argentina se coronó campeón de la Copa América, derrotando 1 a 0 al equipo colombiano y sacándole lágrimas al jugador James Rodríguez. El cantante Abel Pintos se ocupó de entonar el himno argentino.

Aunque la intérprete de "Mañana será bonito" fue ovacionada en el estadio, en las redes sociales criticaron su forma de cantar y hasta su look.

"Esta muchacha demostró que en realidad no canta ni el cumpleaños feliz", "Canto yo más en la ducha y a todo pulmón", "¿Qué le pasó a Karol G? Floja, floja con esa interpretación del himno", "No sé qué le costó más a los jugadores de Argentina, si ganar la final o no mirar a karol g mientras cantaba el himno de Colombia", "Pensó que le iban a poner autotune", fueron algunos de los comentarios.

Karol G en la final de la copa América pic.twitter.com/TZH84oYa1V — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) July 15, 2024

No sé qué le costó más a los jugadores de Argentina, si ganar la final o no mirar a karol g mientras cantaba el himno de Colombia pic.twitter.com/kciu48TRJY — Melina (@MeliScarponi) July 15, 2024

A Karol G la compararon con una escena de "El diablo viste a la moda" con Meryl Streep, donde su personaje critica el vestuario de la pasante interpretada Anne Hathaway.

"Reciban a la artista ganadora del GRAMMY, KAROL G"

Karol G interpreta el himno nacional de Colombia en la final de la Copa América #CopaAmerica2024 pic.twitter.com/nMbSaqR0wc — ? (@Bichotaputy) July 15, 2024

Prensa internacional se hace eco a la lluvia de críticas hacia Karol G: CANTANDO EL HIMNO NO LA DIO pic.twitter.com/qxWY4kwfEf — FionadeG (@Fi0naDG) July 15, 2024

No todo fue negativo. Muchos fanáticos la defendieron. "Ella es ejemplo de superación y sin show, sin controversia, sin vulgaridad", "Te amo reinota", "Cantaste precioso. Mi reina, mi país", "Hasta dónde has llegado", fueron algunos de los comentarios positivos.

Durante el partido, Karol G fue captada besando a su pareja, el reguetonero Feid, y estuvo sentada al lado de colegas como Maluma y Ryan Castro.

Shakira fue la protagonista del show del descanso de la final de la Copa América. La estrella latina actuó en el mismo lugar en la final de la NFL en 2020 junto a Jennifer López.

Con una hora y 22 minutos de retraso comenzó el encuentro entre Argentina y Colombia después de que se vivieran escenas muy peligrosas en los alrededores.

"¿Donde están los colombianos? ¿Y los argentinos? Qué noche, Dios mío...", dijo la de Barranquilla sobre el escenario.