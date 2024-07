Cinco conciertos componen el delicioso menú de la Temporada Sinfónica 2024

Recordando las palabras del Maestro José Antonio Molina, tiempo atrás, dijo que cuando planifica la temporada de la OSN, pensaba que estaba confeccionando un "menú" donde había "platos" para todos los gustos: que fuera variado, interesante, con estrenos y que el público amante o que "prueba" por vez primera lo disfrutase.

No creo que haya mejor descripción.

Vamos a dar un rápido repaso, por este menú de los cinco conciertos de la temporada 2024 de la OSN.

Concierto inaugural: Gershwin y Ravel

[miércoles 14 de agosto]



Bajo la dirección del Maestro José Antonio Molina, escucharemos tres obras del compositor norteamericano George Gershwin, abriendo con el Cuadro Sinfónico de la ópera Porgy and Bess, el Concierto en Fa y la Rapsodia en Azul o Rhapsody in Blue, las dos últimas para piano y orquesta.

La solista invitada Zhenni Li nos deleitará no con uno, sino con dos conciertos de piano del compositor, algo que no vemos con frecuencia, un generoso regalo para la noche inaugural.

Gershwin fue el primer compositor norteamericano en inspirarse en el jazz y otros ritmos estadounidenses para sus composiciones, sin abandonar la tradición clásica. Conquistó además gran éxito fuera de las fronteras de su país. Destacó por igual en la música sinfónica y popular. Esa noche escucharemos tres de sus obras más apreciadas y conocidas.

Para finalizar el concierto nos deleitaremos con el arrebatador Bolero del compositor francés Maurice Ravel, para cerrar una sensacional noche.

Segundo concierto: Beethoven, Bach y Beethoven

[miércoles 28 de agosto]

Esta noche tendremos en el pódium al director asistente de la OSN Santy Rodríguez, cada vez más maduro, y como solista, nuestra pianista Jasmina Gavrilolovich.

La noche inicia con la Obertura Egmont Op. 84 de Ludwig van Beethoven, a continuación escucharemos de Johann Sebastian Bach el Concierto No. 5 en Fa menor BWV 1056 para piano y cuerdas.

Luego del intermedio, también del tan amado Beethoven la Sinfonía No. 4 en Si bemol mayor op. 60. De esta sinfonía, el célebre director de orquesta austriaco Josef Krips dijo:

"Esta obra se aproxima al espíritu que campea en la Octava, pero mientras que esta última es la más vienesa de las nueve sinfonías, la Cuarta contiene un movimiento lento de indescriptible profundidad. Situada entre el drama de la Tercera y de la Quinta, esta sinfonía es un estudio sobre la serenidad: toda ella es la aceptación beethoveniana de la vida."

Tercer concierto: Cerón, Haydn y Schubert

[jueves 26 de septiembre]

Anotemos que este concierto será jueves no miércoles. Como director invitado tendremos a Vicente Parreño, a quien hemos visto en otras temporadas con la Orquesta Dominicana de Vientos y siempre nos ha dejado una muy grata impresión.

El solista, Vicente Campos, trompetista, solista y profesor del Conservatorio de Valencia. La noche promete.

El programa nos ofrece una obra dominicana, de José Domingo Cerón; El preludio, en modo mixolidio, de la obra "A la caída de la tarde", de Joseph Haydn, un favorito del público, y el Concierto para Trompeta y Orquesta en mi bemol mayor.

Y de Franz Schubert la inmensa Sinfonía No 9 en Do Mayor D. 944 ( La Grande).

"En palabras de Robert Schumann esta sinfonía "nos transporta a un mundo en el que no recordamos haber estado nunca antes".

Cuarto concierto: Schumann y Brahms

[Jueves 10 de octubre]

El cuarto concierto, el jueves 10 de octubre, nos trae a la orquesta y su director titular, José Antonio Molina, en un programa sin solista que exhibe la orquesta en todo su esplendor. Para mí un gran disfrute y si me ofrecen dos grandes sinfonías como esta noche, no tengo nada más que pedir.

Dos compositores del periodo romántico, Robert Schumann y Johannes Brahms. Del primero su sinfonía No. 4 en Re menor, de extraordinario lirismo, y de Brahms, la Sinfonía No. 1 en Do menor.

La vida de ambos compositores estuvo ligada desde que Brahms llegó como estudiante a la vida de la familia de Robert y Clara Schumann.

Quinto concierto: Mahler, solo Mahler

[Miércoles 27 de noviembre]

Se clausura la temporada con una tremenda sinfonía, del alemán Gustav Mahler, la Sinfonía No. 5 en Do sostenido menor.

Esta se ha convertido en una de las sinfonías más populares de Mahler, y un crítico ha llegado a llamarla "una de las siete maravillas del mundo sinfónico".

Está escrita para una gran orquesta, esta noche bajo la batuta de José Antonio Molina, una prueba de fuego para cualquier orquesta y su director. El cuarto movimiento, un Adagietto ("pequeño Adagio") sólo para cuerdas y arpa, es una isla de calma y belleza, a menudo interpretado por sí mismo como pieza de concierto.

Es bueno recordar que uno de los directores que dirigió el Adagietto como obra independiente fue el propio Mahler.

Tenemos una espléndida temporada que nos dejará como siempre deseando más. Disfrutemos nuestra Orquesta Sinfónica Nacional y no dejemos asientos vacíos, es el mejor aplauso que le podemos dar a nuestra orquesta, a los solistas, directores y a todos los que la han hecho posible. A todos ellos: ¡gracias!

