"No me Valió", así suena el nuevo tema de Zacarías Ferreira

El destacado intérprete y compositor dominicano Zacarías Ferreira estrena este viernes "No me Valió", canción de su autoría que lleva además la producción musical del mismo artista.

"No me valió" es una bachata nostálgica, que lleva todo el sentimiento de un adiós no buscado, capturando la misma esencia mágica que solo este ritmo nos brinda.

El tema se desprende de lo que será la nueva producción discográfica de Zacarías que se anuncia para este 2024, la que tiene al reconocido bachatero dando los toques finales previo a su lanzamiento.

"No me valió" está disponible en todas las plataformas digitales desde ya, incluyendo el canal oficial de Zacarías Ferreira en Youtube.

En marzo de este año, en la rueda de prensa previa a Premios Soberano 2024, el artista de 55 años, recibió el Disco de Diamante otorgado por la firma RIAA por las ventas de "Asesina" logradas en Estados Unidos.

Es el primer artista dominicano nacido en RD en ganarlo. "La gente ve este premio y no sabe las cosas que he tenido que pasar para llegar aquí. Gracias a la RIAA y a La Oreja Media Group", dijo el bachatero, que el año pasado estuvo de gira en EEUU y Puerto Rico.