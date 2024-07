Carla Bruni canta en el festival La Mar de Músicas de Cartagena

La cantautora francesa Carla Bruni realizó un tierno e íntimo repaso a sus veinte años de carrera musical en el festival La Mar de Músicas de Cartagena (sureste), el lugar elegido para arrancar una pequeña gira por España con actuaciones en formato acústico en espacios singulares.

"Estamos felices de estar aquí, espero que os gusten las canciones de amor", ha dicho dirigiéndose al público en español la diva de la "chanson" francesa, que ha hecho de la música romántica su seña de identidad.

De ese lenguaje universal, que se entiende "en todos los idiomas" y que nos lleva a sentir que "tenemos alas" cuando nos enamoramos versan la gran mayoría de sus canciones, ha explicado, ya en inglés, a los cerca de 2.000 espectadores que se han congregado en el impresionante escenario del auditorio Paco Martín del Parque Torres para escucharla.

Tras su paso por este festival de músicas del mundo, Bruni dará otros tres conciertos en España este verano: en Cardona (Barcelona) el 27 de julio; en Madrid dentro de los Veranos de la Villa (en el Centro Cultural Conde Duque), el 28 de julio, y en la ciudad romana de Clunia, en Peñalba de Castro (Burgos), dentro del ciclo "Clunia bajo las estrellas", el 2 de agosto.

En La Mar de Músicas, la también modelo y actriz ha hecho un repaso por una selección de los temas más reconocibles de sus seis discos, desde el exitoso "Quelqu´un m´a dit", publicado en 2002 y con el que vendió más de dos millones de copias en todo el mundo.

La cantante y compositora francesa, Carla Bruni, durante el concierto que ha ofrecido en el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, este martes en el Auditorio Paco Martín, de Cartagena. (EFE/MARCIAL GUILLÉN)

Con la canción que da título a ese álbum la artista no ha dudado en tocar la guitarra, como también lo ha hecho en "Your lady", con la que ha cerrado el show.

Durante poco más de una hora, Bruni ha hecho vibrar al público con canciones como "Quelque chose", "Voglio l'amore", "Le plus beau du quartier", "Rien que l'extase, o "Un grand amore", entre otras.

La esposa del que fuera presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha recuperado también para este concierto algunos temas de su exitoso disco "French Touch", publicado en 2017 y producido por el legendario músico y compositor David Foster con versiones de grupos Abba ("The winner takes it all"), Henry Mancini ("Moon river"), o los Rolling Stones ("Miss you"), entre otras.

Así, ha pasado del francés, al inglés y al italiano a lo largo del show, en el que se ha atrevido también a interpretar en español el clásico "Porque te vas", de Jeanette, a pesar, ha dicho, de que no domina el idioma.

La elegancia de Bruni sobre el escenario, acompañada por un teclista, una bajista y un guitarrista, junto con su melodiosa voz, sus letras románticas y su magnetismo han creado un ambiente casi mágico en el auditorio, que se levanta sobre la colina de la Concepción, la más alta de las cinco que hay en el municipio de Cartagena, y que ofrece una vista privilegiada de las ruinas de su teatro romano y de su bahía.