Joyce DiDonato: "Espero que el público imagine en este show cómo se ve su propio Edén"

No esperen un concierto de música clásica convencional. DiDonato no es una artista al uso. Versátil y comunicativa, es "quizás la cantante más potente de su generación", ha dicho The New Yorker.

Y ahora desafía las convenciones de la ópera con el diseño inmersivo de "Eden", una extensión de su álbum de 2022, con el que celebrará el poder y la belleza de la naturaleza gracias a una puesta en escena ecléctica que fusione música y teatro e incluye una escenografía móvil.

-Con "Edén" promete un concierto único de alto impacto sensorial, ¿a qué se refiere al definir así este espectáculo y qué juego escénico presenciaremos?

¡Espero que magia! Mi deseo es crear una especie de experiencia meditativa para la audiencia, de modo que puedan sentir que están contribuyendo a la velada con su propia imaginación y viaje individual.

Un elemento de "Edén" es la creación, y como nuestro escenario es bastante abstracto e invitante, la audiencia imaginará cómo se ve su propio Edén. Esta es la imagen que me gustaría que se llevaran a casa.

-Ha dicho que este proyecto (disco) es el más personal de su carrera, ¿qué lo hace tan especial?

Representa muy bien la amplitud del repertorio que he cantado durante los últimos 25 años (desde la música más temprana hasta composiciones del siglo XXI); lleva un mensaje que siento es imperativo considerar como ciudadanos del mundo en este momento (¿aprenderemos a conectarnos verdaderamente con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos?); e involucra la increíble participación de coros juveniles en cada lugar donde actuamos (que es precisamente como comencé mi vida musical, en el coro).

Siento que toda mi carrera ha estado construyéndose hacia este momento.

-¿Cuál es el origen de este proyecto ("Edén")?

Es una continuación de la última gira que llevé a Santo Domingo, "En Guerra y Paz: Armonía a través de la Música". La cita que mencioné a lo largo de ese proyecto de tres años, "El opuesto de la guerra no es la paz: es la creación", realmente me llevó a preguntar, "Ok, ¿entonces qué creamos ahora?".

Y eso me llevó a "Edén" y a la idea de cuánto participamos en la creación del mundo que nos rodea. No deseo simplemente dejar que los titulares gobiernen mi vida y mi corazón. Quiero crear y construir algo mucho más hermoso y como un "paraíso" en mi vida en todos los sentidos posibles.

Quiero profundizar mi conexión con la música, la naturaleza, las personas, conmigo misma, con esta tierra: y quiero invitar a la audiencia a considerar esto también.

-La semilla que lo inspiró fue esa cita que acabas de mencionar del dramaturgo Jonathan Larson, pero ¿cómo se ´cocina´ Edén y qué criterios tuvo en cuenta a la hora de seleccionar las piezas que incluye?

Queríamos abarcar todos los estilos de música y, al escanear cuatro siglos de música, no cronológicamente, llegamos a una presentación atemporal donde la poesía y la música nos hablan con la misma fuerza.

El grito de "No más guerra" de Cavalli en el siglo XVII podría ser gritado por muchos de nosotros hoy, con igual indignación. La música nos ha estado enseñando y guiando, pero no estoy segura de cuán bien estamos escuchando.

-Gene Scheer, Rachel Portman, Maxim Emelyanychev... el equipo de trabajo es de lujo, ¿cómo se montan en este proyecto?

Con la creación siendo una parte fundamental de este proyecto, sabíamos que teníamos que encargar una nueva pieza que acompañara a Ives, Handel y Mahler. Rachel fue una elección muy inspirada porque tiene una sensibilidad hermosa que comienza el concierto con el sonido de los pájaros, el viento y el río.

El texto de Gene preguntando sobre el canto de los pájaros: "¿ha cambiado su canción desde la primera mañana del mundo?" es capaz de llevarnos de regreso a ese momento en el tiempo y despertar nuestra imaginación y sentido de asombro: todas son cosas que creo que muchas personas lamentablemente carecen en el mundo de déficit de atención de hoy.

-Llegas acompañada de la orquesta "Il Pomo d´Oro", con la que llevas colaborando casi 20 años, ¿qué suma este grupo barroco al espectáculo?

Han sido un maravilloso socio musical para mí durante años y siento que aportan un gran sentido de involucramiento y una musicalidad maravillosa. Me encanta tenerlos compartiendo el escenario en esta gran aventura.

-Con este disco y concierto buscas la conexión humana y con la naturaleza, ¿puede la música conseguir este nexo?

La naturaleza ha inspirado a los grandes compositores y poetas durante siglos, con muchas de las mayores obras de arte teniendo a la naturaleza como su musa.

Sé que la música, que el arte, puede inspirar una conexión y vínculo con el mundo que nos rodea, pero quizás incluso más importante, con algo misterioso, algo sagrado que yace dentro de nosotros.

Creo que lo que la música despierta en nosotros puede ayudar a lograr este vínculo de una manera muy significativa.

-Además de una gira de conciertos y un álbum, "Edén" también incluye un trabajo de divulgación con las escuelas. El eslogan del proyecto, "Una canción, una semilla", tiene como objetivo plantar semillas de cambio en la mente de las personas, ¿qué resultados buscas?

Siguiendo con el tema de la creación en "Edén", quizás la demostración más poderosa haya sido "Semillas de esperanza", que fue escrita por niños en nuestro primer taller.

Al preguntarles: "¿y si los árboles pudieran cantar?", esta canción fue su respuesta. Ya lo hemos presentado más de 45 veces con niños de todo el mundo, y sentir cómo esto ha empoderado y dado voz a niños que a menudo son pasados por alto y no escuchados me ha dejado sin aliento.

En Luxemburgo se nos unieron tres coros diferentes, uno de la Escuela Internacional y otro compuesto principalmente por niños inmigrantes de El Sistema Luxemburgo.

Había una joven de Irak, que nunca antes había cantado en un coro, que subió al escenario con otros 70 niños y después nos dijo: "Por primera vez en mi vida, siento que pertenezco".

Este, para mí, es el ejemplo perfecto de "Edén" y de crear un mundo donde nos cuidemos unos a otros y a nosotros mismos. Sé que el impacto de este proyecto en los más de 3,000 niños con los que hemos trabajado tiene enormes efectos en sus vidas, y tal vez incluso en el mundo.

-¿Qué esperas de tu audiencia después de presenciar "Edén"?

Que puedan recordar y experimentar vívidamente de nuevo la belleza de este mundo que nos sostiene y nutre.

