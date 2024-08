De 73 años de vida que tiene el artista puertorriqueño Charlie Aponte 50 los ha dedicado a la música.

Con una veteranía que se impone y éxitos que lo acompañan, cualquiera diría que no necesita "complicarse" tanto. Pero es todo lo contrario, Charlie Aponte se prepara como el primer día y dice que si no está "100 % preparado" no se "trepa" (en el argot boricua) a un escenario.

"Yo nací con la música en las venas. En mi familia de ocho miembros, cinco salimos cantantes. Mis padres recitaban décimas y siempre me ha gustado lo que hago", con estas palabras responde Aponte a su compromiso de por vida con el arte.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el artista habló de todo un poco y dio detalles de su presentación el sábado 3 de agosto a las 9:00 de la noche en Hard Rock Café Santo Domingo de Blue Mall.

En el show "La historia continúa", que da título a su nueva producción, el artista estará celebrando 50 años en la música, y promete ser una noche inolvidable con una selección de sus mejores canciones.

Por eso habló de su compromiso con la gente. "Hay que seguir haciendo este trabajo con el mismo respeto hacia los espectadores".

"Cuando yo me trepo a una tarima ya estoy comprometido con ese público que está ahí. No es difícil cuando uno ama lo que hace. Yo tengo una filosofía que dice -disciplina sin sacrificios- ¿Qué significa eso? que a ese público que paga por vernos hay que darle 100% el talento que uno tiene" Charlie Aponte Veterano salsero boricua “

Clásicos de la salsa

Charlie Aponte, conocido por su emblemática participación en El Gran Combo de Puerto Rico desde su formación en 1974, donde desempeñó el rol de vocalista durante 41 años, popularizó los hits "Se nos perdió el amor", Timbalero", "Brujería", "Trampolín", "No hay cama pa´ tanta gente", "Hojas Blancas", y "Arroz con Habichuelas".

En la última década, Aponte ha continuado su carrera como solista con gran éxito, manteniendo su popularidad, logrando colocarse en las listas de Billboard durante 10 semanas, además fue nominado al Latin Grammy como "Mejor Álbum de Salsa". También, su producción "Pa´ Mi Gente" recibió una nominación al Grammy Anglo como "Best Latin Tropical Album".

Al salir de El Gran Combo de Puerto Rico lanzó el ábum "Sin condición alguna", producido por Sergio George, que lo regresó a las listas musicales.

Aponte considera que en la actualidad la forma de promoción ha cambiado con las plataformas digitales. Pero lamenta que la promoción a través de la radio sea cada vez meno e instó a que se promuevan las canciones nuevas y los nuevos artistas.

Historia detrás de canciones

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/31/charlie-aponte-salsero-3.jpg Charlie Aponte inició su carrera en el Gran Combo de Puerto Rico en 1974. (FOTO: ELVYS JOE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/31/charlie-aponte-y-productores.jpg El Gómez, Charlie Aponte y Richard Richardson.

Una anécdota que recuerda es "Se nos perdió el amor", que marcó el inicio de la década del 2000 o el nuevo milenio.

El tema se había grabado hace un año pero la pegada fue lenta hasta que explotó hasta el día de hoy el tema con el famoso estribillo Se no perdió el amor tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo, dime que vamos a hacer con él, andaba por ahí no lo vi cuando se fue...

No fue hasta que viajaron a Colombia a una presentación que se enteraron que la canción estaba nominada en los Billboard entre las canciones más sonadas.

De hecho, el compositor Rafi Monclova me llamó y me dijo que estaba recibiendo muchas regalías y no sabía de donde.

"En ese viaje a Colombia tuvimos que ensayar la canción, luego de un año de grabada. Cuando cantamos la canción en vivo fue un éxito espectacular hasta el día de hoy. Entonces eso pasa mucho con los temas. La gente es que decide y lo hace suyo".

Timbalero le invito a tocar

La canción "Timbalero" (1987) no solo es un clásico de la salsa, es un clásico del baile y los bailadores del género tropical y un clásico y referencia de cómo tocar los timbales.

Al ser abordado por Diario Libre, Charlie Aponte manifestó su satisfacción: "Me siento orgulloso de lo que como grupo (El Gran Combo) logramos. Muchas de esas personas que bailan esa salsa no saben español y hay un tema que se llama "Gracias salsero" de mi producción, que se refiere a la gente que baila la salsa sin entender el idioma pero sienten la música. Eso es Timbalero para esas personas".

¿Qué representa Timbalero para Charlie Aponte? "Representa recuerdos, especialmente de una persona que yo quise con todo mi corazón que se llamaba Edgardo Morales, que murió de cáncer. Edgardo se nos fue joven y dejó un legado en el solo del timbal (el que suena en la canción). En cuanto a percusión, hoy en día, en la universidad de Berklee, usan Timbalero como una referencia de lo que es la salsa".

Richard Richardson, gerente general de RR Producciones, expresó: "Estamos comprometidos en ofrecer un espectáculo a la altura de la trayectoria y calidad de Charlie Aponte. Garantizamos a los seguidores una noche memorable llena de buena música y emociones."

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/31/charlie-aponte-salsero-2.jpg Charlie Aponte ha recorrido el mundo con la salsa. (FOTO: ELVYS JOE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/31/charlie-aponye-y-la-prensa.jpg El salsero Charlie Aponte se reunió con la prensa dominicana. (FOTO: ELVYS JOE)

El artista sigue innovando promoviendo su producción discografíca "Una nueva historia" que incluye las canciones: "Así", "No puedes ser", "Lo que me queda de ti", Como anillo al dedo", "La pastillita", Mi felicidad", "Ni pa ti, ni pa mi", "Por un amor" y "Juguete", los cuales están en todas las plataformas digitales.

Charlie Aponte se presentará acompañado de su orquesta. El cantante se mostró entusiasmado por la celebración: "Es un honor compartir esta ocasión especial con el público dominicano. No hay mejor lugar para celebrar mis 50 años en la música que en Hard Rock Café Santo Domingo".

Las entradas para el concierto del sábado 3 de agosto 2024, están a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del Hard Rock Café Santo Domingo.