Morat, Aponte y Ednita este finde

Daniela Pujols

SD. Una cartelera de fiestas y conciertos le dan la formal bienvenida al mes de agosto. La balada, el pop-rock y la salsa se conjugan en tres aforos diferentes este fin de semana para bailar, llorar y enamorarse.

En Tiempo Libre tenemos todos los detalles.

Morat al Quisqueya

La banda bogotana estuvo el año pasado en República Dominicana. Pero el cariño de los dominicanos es grande, así que volvieron con el tour "Morat: los estadios, antes de que amanezca", la noche de este viernes 2 de agosto a partir de las 9:30 p.m.

La producción cuenta con un "dress code" (código de vestimenta) oficial en pijama que ha entusiasmado a sus seguidores.

Eduardo Durán, productor artístico de ED Live, informó que Juan Pablo Isaza, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Martín Vargas, integrantes de Morat, quieren que sus fans estén cómodos y relajados para que puedan disfrutar del show.

Sin embargo, el artista aclaró que la idea de ir en pijama no significa necesariamente usar el atuendo con el que duermen todos los días.

"Será una noche de sueños, esa que sucede "Antes de que amanezca" y queremos que se pongan la ropa que se llevarían para soñar".

"Besos en guerra", "Yo contigo, Tú conmigo" y "Cómo te atreves", "No se va", "Faltas tú", entre otras, son algunas de las canciones que han popularizado.

Morat, una de las bandas más aclamadas del momento, montará la gira diseñada única y exclusivamente para estadios que han llevado por diversos países como muestra de su popularidad.

El grupo creado en 2011 y que despuntó en 2015 con el sencillo "Mi nuevo vicio" promete un show que también hará bailar.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/01/ednita--1.jpg Edinta Nazario en el Teatro Nacional. (SUMINISTRADA)

Ednita Nazario

La destacada artista puertorriqueña Ednita Nazario subirá a escena con el concierto "La Reina" el sábado 3 de agosto a las 8:30 de la noche, en la sala principal del Teatro Nacional.

El show, producido por Skypro, recorrerá los más grandes éxitos con la potente interpretación de Nazario, ya conocida por la conexión con su público y desempeño vocal.

"Realmente será una noche de celebración, en la que la reina de los géneros de balada, pop y rock interpretará sus más legendarias canciones, acompañada de una majestuosa banda", dijo Skypro.

La cantautora promete energía y pasión al entonar "Quiero que me hagas el amor", "A que no le cuentas", "Tú sin mí", "Como antes", "Más mala que tú", "Tú sabes bien", "Te sigo esperando", "A que no te vas" y "Atada a tu volcán".

Además de nuevas canciones, Ednita entonará varios medleys de melodías que han trascendido generaciones".

La gira "La Reina" de Ednita Nazario se ha presentado en varias ciudades de Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, entre otros países.

En su carrera, la baladista ha recibido múltiples reconocimientos como el Premio a la Excelencia Musical en el Grammy Latino 2016.

Generaciones de latinoamericanos han crecido escuchando sus baladas y temas de pop-rock, que cuentan historias de amor, desamor y esperanza. Las boletas están a la venta en tuboleta.com.do y en la boletería del Teatro Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/01/imagen-av0a0011-final--1.jpg Descarga salsera con Charlie Aponte en Hard Rock Café Santo Domingo. (SUMINISTRADA)

Charlie Aponte

Para bailar hasta que se gasten las suelas de los zapatos, el legendario cantante Charlie Aponte, exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico, será el encargado de terminar la noche a ritmo de éxitos salseros para celebrar sus 50 años de trayectoria.

El artista actuará el sábado 3 de agosto, a las 9:00 p.m. en Hard Rock Café Santo Domingo en Blue Mall. El boricua de 73 años arrancó su carrera en 1974, donde fue vocalista durante 41 años.

Su voz en el Gran Combo quedó para la historia en clásicos no solo de la salsa, sino de la música latina, como "Timbalero", "Brujería", "Trampolín", "No hay cama pa´ tanta gente", "Hojas blancas", y "Arroz con habichuelas". En la última década ha continuado su carrera como solista con gran éxito, logrando colocarse en las listas de Billboard durante 10 semanas y fue nominado al Latin Grammy como "Mejor Álbum de Salsa".

Su producción "Pa´ mi gente" recibió una nominación al Grammy americano como "Best Latin Tropical Album".

Recientemente lanzó la producción discográfica "La historia continúa", título que da nombre a su tour con temas como "La pastillita", Mi felicidad", "Por un amor" y "Juguete", disponibles en las plataformas digitales.

El productor Richard Richardson, gerente general de RR Producciones, comentó: "Estamos comprometidos en ofrecer un espectáculo a la altura de la trayectoria y calidad de Charlie Aponte. Garantizamos a los seguidores una noche llena de buena música y emociones".

Charlie Aponte se presentará acompañado de su orquesta y expresó sentirse entusiasmado de reunirse con el público dominicano. En la rueda de prensa exhortó: "Vayan cómodos".

Las entradas están a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del HRCSD.