Rafaely Rosario: “Este es un momento de mucha madurez personal y musical”

Rafely Rosario ha retomado con pasos firmes su carrera artística, esta vez con una apuesta que lo lleva a diversos territorios musicales, echando mano de fusiones y ritmos que ya forman parte de su repertorio y que estarán en su próxima producción discográfica, la cual espera tener lista en breve y que incluirá algunas colaboraciones.

El hijo de Rafa Rosario, líder de la popular agrupación Los Hermanos Rosario, visitó la redacción de Diario Libre para compartir parte de la agenda que está desarrollando.

“Este es un momento de mucha madurez personal y musical, viendo más al futuro. Estoy muy consciente de lo que estamos haciendo para que el público pueda disfrutarlo”, señaló.

Aunque incursiona en otros géneros, su carrera seguirá teniendo el merengue como su eje principal, ya que nació siendo merenguero.

“Hace poco tiempo hicimos la canción ‘Mujer bonita’, la cual resultó ganadora como ‘Merengue del Año’ en los premios Soberano. Recientemente hemos presentado, con una nueva mezcla, el tema ‘Te presumes’, un merengue que estrenamos en 2012”, abundó.

Este 23 de agosto estará presentando el video y la canción de “Soy como quise ser”, un arreglo del maestro Israel Casado, del que dice sentirse muy satisfecho con los resultados.

“Afortunadamente, estoy trabajando con grandes talentos de la música, como Isaías Lecler, Israel Casado, Bob Robert, o Edward Boden, entre otros. Con ellos hemos hecho una producción musical totalmente variada, en la que incluimos una bachata y una salsa, pero su esencia es el merengue, ritmo al que le incorporamos nuevas fusiones”, puntualizó.

Rafely Rosario quiere reconectar con el público del merengue con “Me liberé”, canción con la que logró una excelente aceptación.

Con miras a lograr el reconocimiento en mercados extranjeros, Rafely Rosario avanzó que ya ha comenzado a trabajar en la plaza de Colombia. Allí iniciará una gira promocional en septiembre próximo, para posteriormente regresar en diciembre para amenizar conciertos y fiestas.

En noviembre tiene previsto viajar a Estados Unidos para llevar a cabo una gira. Previo a esos compromisos, continuará promocionando “Como quise ser”.

El anfiteatro Luisito Martí, ubicado en Santo Domingo Este, acogerá el Festival del Merengue el 17 de septiembre. Allí compartirá el escenario, entre otros, con Jandy Ventura, Sergio Vargas, Ramón Orlando y Milly Quezada.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar allí. Hacía tiempo que no se hacía un Festival del Merengue”, comentó.

Rafely Rosario está emocionado de que vuelva a celebrarse el festival del ritmo dominicano. “Estoy seguro de que continuará porque es necesario para nuestro género”, sostuvo.

El merenguero siente un eterno agradecimiento a su padre, Rafa Rosario, quien siempre lo apoyó para que se formara musicalmente. “Le doy gracias por todo, porque mi padre me ayudó a tener un oído musical, me preparé en el canto y como músico”, afirmó.

El 12 de octubre, el merenguero ofrecerá un concierto en Hard Rock Café Santo Domingo, donde promete al público que lo podrá ver en otras facetas, pero no quiso revelar detalles.

“Será un show de casi dos horas de duración en el que contaré con la participación de artistas de otros géneros, bien producido de principio a fin”, sostuvo.

Rafely forma parte de la camada de merengueros considerados como la nueva generación. Ha sido una larga batalla para mantenerse y destacarse en un ambiente marcado por diversas propuestas musicales.

“La nueva generación ha estado batallando entre diez y quince años para lograr trascender. Aunque no se nos dio al principio, ahora estamos viendo la luz. El tiempo de Dios es perfecto. Hoy, por ejemplo, yo tengo mi orquesta y estoy feliz con todo lo que está sucediendo. Llevamos 14 años como solistas y la gente está pendiente de lo que estamos haciendo”, dijo.

Confianza, disciplina y fe

Para Rafely no es un cliché decir que una persona debe creer en sí misma para alcanzar metas importantes en la vida.“Uno tiene que tener confianza en lo que va a hacer, pero si no lleva una disciplina no será constante. Hoy en día, muchos jóvenes no quieren sacrificarse. Naturalmente, quien lo entiende le va bien, pero ante todo hay que creer en Dios”, sostuvo.