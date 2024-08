Álvaro Torres llega con concierto sinfónico a Santo Domingo

Álvaro Torres, el último romántico, llegará a Santo Domingo con su concierto "Álvaro Torres Sinfónico", que se llevará a cabo el 21 de septiembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 9:00 p.m.

Según una nota informativa enviada a Diario Libre por los organizadores, el evento contará con la participación de 50 músicos en escena, interpretando todos sus grandes éxitos en formato sinfónico.

"Volver a Dominicana siempre es emocionante y para mí significa un reencuentro con un hermoso público al que amo y con el que he estado unido durante muchos años. Este es un concierto sinfónico con 50 artistas en escena que quiero ofrecer a mi querido público de República Dominicana desde hace mucho tiempo, y ahora ya es una realidad. Será algo verdaderamente memorable", expresó Torres.

"Para todos mis amigos y al público romántico de República Dominicana, extiendo la cordial invitación para que asistan a este concierto que será algo verdaderamente mágico y especial; ¡lo recordarán por siempre! Nos vemos allí", añadió el cantante salvadoreño.

Las boletas están a la venta en la plataforma Passline.do y en Baskin Robbins.

Trayectoria

Álvaro Germán Ibarra Torres (Concepción Batres, Usulután; 9 de abril de 1954), más conocido artísticamente como Álvaro Torres es un cantautor y músico salvadoreño.

Álvaro Torres nació en Hacienda Nueva, municipio de Concepción Batres, departamento de Usulután, República de El Salvador. Creció en la región del Bajo Lempa, concretamente en el cantón Los Linderos a orillas del Río Lempa.

Sus padres, María del Carmen Torres y José Germán Ibarra se separaron cuando él tenía dos años de edad y a pesar de no haberse criado con su padre, fue de él que heredó el talento y la pasión por la música.

Entre sus canciones más conocidas están: "Chiquita mía", "He vivido esperando por ti", "De punta a punta", "Hazme olvidarla", "Mi verdadero amor", "Si estuvieras conmigo", "Te va a doler", "Tres", "Yo te seguiré queriendo", "Stress", "Ojalá", "Todo se paga", "Amor que mata", "Lo que se dice olvidar", "Reencuentro", "Nada se compara contigo", "Te olvidaré", "El último romántico", "A ti mi amor", "Al acecho", "Más romántico que nadie", "Ni tú ni ella", "Espacios vacíos", "Aléjate de mí", entre otras.

Ha cantado a dúo con cantantes mexicanas como: Dulce, con el tema "Nuestro amor"; Marisela, con la canción "Mi amor por ti"; Tatiana, con quien grabó "Quiero volver a tu lado"; y Selena, con quien interpretó "Buenos amigos". Además de otros duetos grabó con José Feliciano en el año 2005 el tema "No me vuelvo a enamorar" y "He venido a pedirte perdón", canciones incluidas en el álbum Álvaro Torres Interpreta a Juan Gabriel en Boleros. A lo largo de su trayectoria ha obtenido muchos reconocimientos entre ellos varios discos de oro y platino.