Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- "Who" – Jimin

2.- "Birds of a Feather" – Billie Eilish

3.- "Espresso" – Sabrina Carpenter

4.- "Please Please Please" – Sabrina Carpenter

5.- "Guess" – Charli XCX, Billie Eilish

6.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

7.- "Good Luck, Babe!" – Chappell Roan

8.- "Gata Only" - FloyyMenor, Cris Mj

9.- "Not Like Us" – Kendrick Lamar

10.- "Bye Bye Bye" ("Deadpool and Wolverine Soundtrack") - NSYNC

ARGENTINA

1. - "Hoy" – Valentino Merlo, The La Planta

2.- "Perdonarte, ¿para qué?" – Los Ángeles Azules, Emilia

3.- "Real Gansta Love" – Trueno

4.- "Un siglo sin ti" – Luck Ra, Chayanne

5.- "Cuando te vi ' CROSSOVER #5" – Big One, María Becerra, Trueno

6.- "Si antes te hubiera conocido" – Karol G

7.- "Terapia de choque" – La Joaqui, DobleP, Gusty DJ

8.- "Tu foto (en vivo)" – Valentino Merlo, Q´ Lokura

9.- "San Turrona" – La Joaqui

10 - "Que me falte todo" – Luck Ra, Abel Pintos

CHILE

" Peligrosa " – FloyyMenor

" – "Si antes te hubiera conocido " – Karol G

" – G "Si no es contigo" – Cris Mj