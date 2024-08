“Mis letras y besos”: un viaje musical con Sabrina Estepan en Casa de Teatro

La cantautora Sabrina Estepan presentará este viernes, en Casa de Teatro, su concierto “Mis letras y besos”.

Se trata de un concierto íntimo en el que la artista tendrá la ocasión de compartir con el público las composiciones con las que ha sustentado su carrera en el canto.

Sabrina es una artista de múltiples facetas y con mucha experiencia.

En su trayectoria como solista ha apostado a su propio repertorio, logrando conexión con el público.

Composiciones como “Le sonrió al celular”, “Acuéstate en mis piernas”, “El caso” y “Como si fuera a llover”, son solo alguno de las que interpretará este viernes.

La cantante y compositora también incluirá en su repertorio canciones clásicas que han marcado generaciones, como “I Have Nothing”, “All By Myself”, “Feeling Good” o “Easy on Me”.

Este evento especial forma parte de la celebración de los 50 años de la emblemática Casa de Teatro, un lugar que ha sido testigo de innumerables momentos inolvidables. La pasión y el talento de Sabrina, acompañada al piano por el maestro Oscar Micheli, prometen conmover y dejarnos sin aliento.

Dónde: Casa de Teatro.

Fecha: Viernes 23 de agosto.

Hora: 9:00 pm.

Boletas: Tix.do.