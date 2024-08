Amaury Pérez: "“Cantar con René Pérez (Residente) sería un sueño”

La “Sinfonía Caribeña” reunirá el próximo 6 de septiembre, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a figuras relevantes del canto. La iniciativa del maestro Amaury Sánchez contará con la participación del destacado cantautor cubano Amaury Pérez, la también reconocida cantautora cubana Liuba María Hevia, la renombrada dominicana Maridalia Hernández y el galardonado cantautor dominicano Pavel Núñez.

Amaury Pérez, uno de los protagonistas del movimiento cubano conocido mundialmente como “La nueva trova cubana”, y autor de emblemáticas composiciones como “Acuérdate de abril”, “Hacerte venir” o “No lo van a impedir”, concedió una entrevista por teléfono a Diario Libre en la que abordó diversos aspectos de su carrera, así como su retorno al país.

El disco físico, una obra de arte

Con un gran legado artístico, hoy su música, y la de cualquier artista con una trayectoria de más de 50 años, cuenta con mayor difusión. Sin embargo, mantiene firme su apuesta por el disco físico.

“Sí, sigo pensando que el disco es una obra de arte compuesta por el disco, la fotografía y el arte. Pertenezco a una época en la que todo eso era un disco; las plataformas digitales son útiles, tienen mayor penetración, pero privan al consumidor de la música de todo ese arte que se va perdiendo en las plataformas, y tengo la esperanza de que todo regrese a su sitio”.

El artista reconoció que las herramientas digitales son de gran utilidad para la difusión de la obra musical, pero prefiere el mercadeo físico.

Pérez, quien acumula una gran obra artística, manifestó que si existe un álbum al que le debe la proyección internacional de su carrera es precisamente el disco “Aguas” que editó en 1979, y que incluye temas como “Hacerte venir”, “Dame el otoño” y “Cuando no estés con él”. “Las once canciones lograron el apoyo del público y yo diría que fue esa producción la que nos proyectó”, aseguró.

"Es una felicidad volver a Santo Domingo, quedarme un rato y comer mofongo en un restaurante que me encanta, a la orilla del mar" Amaury Pérez Cantautor “

La televisión

Durante años produjo y condujo en la televisión cubana el programa “Con 2 que quieran”, donde promovió la cultura de su país, así como a sus protagonistas. “Tuve una gran satisfacción durante diez años. Fueron casi 300 invitados de los que aprendí bastante. Allí se establecía una conexión espontánea durante tres temporadas que fue bien recibida por el público, a tal punto que me piden volver y creo que finalmente lo haré”, reflexionó.

Su regreso al país

“La República Dominicana, junto con México, son mis dos patrias alternativas. Amo la República Dominicana y el hecho de compartir escenario con la Filarmónica de Santo Domingo, con la que ya he trabajado, una orquesta extraordinaria, y ser dirigido por mi tocayo y amigo, el maestro Amaury Sánchez, es un privilegio”, aseguró. Del junte con sus colegas artistas dijo que siente una grata satisfacción.

“Compartir con mi colega de tantos años, mi amiga Liuba, a quien admiro, y los dominicanos Maridalia Hernández y Pavel Núñez, me llena de satisfacción al pensar que voy a cantar con ellos en el Teatro Nacional”.

Amaury Pérez incluirá sus clásicas composiciones, pero también compartirá algunos temas nuevos.

Dispuesto a grabar con los dominicanos

“Me encantan los dominicanos, la alegría y la entrega de los dominicanos. Así como haber visto desde el año 1978, que fue la primera vez que vine, el desarrollo que ha tenido la República Dominicana y el bienestar, incluso para los más humildes. Pues claro que me encantaría hacer un disco con música dominicana. El asunto es quién pone la plata”, afirmó.

Su visión de la música actual

“Creo que lo que está sucediendo actualmente es alentador. Yo no descalifico el reguetón, yo no descalifico a los nuevos cantantes, yo no descalifico a los jóvenes, porque nunca puedo olvidar que también lo fui en algún momento. Entonces, ahora quiero toda la música para ellos. Me parece que se hace música maravillosa en todos los países del mundo. Ahora está de moda la música urbana, y eso puede convivir perfectamente con el resto de la música, con las baladas románticas, con el merengue, con la bachata, con nuestros sones, en fin, todo eso me parece maravilloso. Una de las cosas que más quisiera es cantar con René Pérez de Calle 13, cantar con él sería para mí un sueño”.

La satisfacción de lo logrado Al mirar su huella de más de 50 años en escena, consideró que nunca pensó en los logros que ha cosechado como artista. “Veo a un tipo que hizo mucho más de lo que pensó, que creó más de lo que imaginó, que soñó más de lo que estaba predestinado a soñar y que la felicidad, la he logrado. Nunca me propuse, nunca fui hombre de alfombras rojas, ni de premios, ni de fotos, ni de portadas de revista. Lo que yo quería era hacer canciones, vivir con ellas y para ellas, y eso, en 37 fonogramas grabados, me parece que lo he logrado”, resaltó el laureado artista cubano.