Amy Winehouse: subasta de letras de canciones y objetos personales

Varias páginas con letras de canciones manuscritas y dibujos hechos por Amy Winehouse y otros enseres personales, como una camiseta de la artista, salen a subasta este 29 de agosto y se expondrán en Londres en septiembre.

Los objetos fueron puestos a la venta por uno de los mejores amigos de la cantante, Tyler James, según anunció este miércoles en un comunicado Sotheby´s, la empresa que se encargará de llevar a cabo la subasta, que abre las pujas en línea este jueves y albergará la exhibición en su galería de la capital británica entre el 9 y el 12 de septiembre.

La subasta incluye un autógrafo manuscrito por Winehouse con la letra de 'Cherry', una canción oculta al final de la canción "You Sent Me Flying" de su álbum debut "Frank", acompañada de "garabatos de corazones" en el margen derecho de la hoja de papel, escritos en bolígrafo de tinta azul.

Además se subastarán cinco páginas con canciones inéditas como 'Smoke' o 'Knights Before' o ilustraciones de una chica "pin-up" realizadas a mano por la cantante británica con un bolígrafo negro en un cuaderno a rayas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/3bf4a799899415997991e8cea58e2c232dd4d681w.jpg Varias páginas con letras de canciones manuscritas y dibujos hechos por Amy Winehouse y otros enseres personales, como una camiseta de la artista, salen a subasta este 29 de agosto y se expondrán en Londres en septiembre. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/6157ad5b93c3b7c1883ae7cd38517e81d713f681w.jpg Varias páginas con letras de canciones manuscritas y dibujos hechos por Amy Winehouse y otros enseres personales, como una camiseta de la artista, salen a subasta este 29 de agosto y se expondrán en Londres en septiembre. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/912f01799399e8329ee32edc4a15b8e19d2b5192w.jpg (EFE)

También se podrá pujar por una camisa de bolos de estilo retro en tonos rojos y negros con la que la artista de "Back to Black" fue fotografiada durante una noche con amigos en el barrio londinense de Camden en 2008.

"En el fondo de mi corazón sé que Amy lo apoyaría incondicionalmente", dijo en un comunicado el amigo de Winehouse, Tyler James, que aseguró que estos objetos de la cantante representan el "genio creativo y muestran una parte de su bonita alma" y que nada tiene un valor mayor que su relación con la artista, fallecida en 2011 a los 27 años.

Los objetos de Winehouse son el gran reclamo de la primera colección de "cultura popular" de Sotheby´s, que también incluyen enseres de otros artistas como John Lennon, Noel Gallagher de 'Oasis', Marianne Faithfull y otros elementos relacionados con el mundo del rock, pop, metal y britpop de varias décadas que se expondrán en la sede de la compañía de subastas el próximo mes.