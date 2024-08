Noche de boleros con José Peña Suazo

“Boleros en Casa de Teatro” es el nombre del concierto que protagonizará el merenguero José Peña Suazo el próximo sábado 31 de este mes. En esta ocasión contará con la participación especial del rockero Tony Almont de Toque Profundo.

Este será el primer concierto en solitario del popular intérprete y músico. “Además de Tony Almont subirán a escena otros invitados cuyos nombres se revelarán la noche del concierto, que está pautado para las 9:00 p.m.”, comentó el artista.

El público podrá bailar y disfrutar de un repertorio cargado de energía y buena música, que incluye éxitos como “Llévatela”, “Hipócrita” y “El triste”, entre muchos otros.

“Será una noche en la que pondremos a disposición de la gente que nos acompañe un repertorio en el que, no me cabe la menor duda, no habrá espacio para el aburrimiento. Eso lo aseguro yo”, resaltó Peña Suazo.

Debut en Casa de Teatro

José Peña Suazo es una figura destacada del merengue y no es la primera vez que interpreta un repertorio de boleros.

“Estoy muy contento de poder hacer este show en Casa de Teatro porque es la primera vez que actuaré en un escenario que es un centro cultural que ha sido cómplice de muchos artistas dominicanos”, comentó.

Las boletas para el concierto “Boleros en Casa de Teatro” están a la venta en www.passline.do. Para cualquier información y reservas, llamar al teléfono 829-647-8787.