Puerto Plata se llena de música y alegría en el cierre del Mega Festival de la Restauración

El sábado, el anfiteatro Juan Lockward de Puerto Plata fue el escenario de una explosiva celebración musical como parte de los actos de clausura del Mega Festival de la Restauración. El evento reunió a un impresionante elenco de artistas, incluyendo a El Kukito, Toño Rosario, El Negrito de Villa, Sergio Vargas, El Fuerte, Omega, Pochy Familia con su Coco Band, Gabriel y Bullyn 47, quienes hicieron vibrar al público con sus éxitos.

La multitud abarrotó el recinto desde tempranas horas para disfrutar de una descarga musical que comenzó pasadas las 8:00 pm. Cada artista ofreció una actuación memorable, deleitando a los asistentes con una variedad de géneros que incluyó merengue, bachata, merengue típico, salsa y fusiones urbanas.

La puesta en escena del festival fue un espectáculo en sí mismo, con una producción visual que celebró el 161 aniversario de la gesta heroica liderada por Gregorio Luperón. El evento, que es una creación del empresario artístico Luis Medrano, contó con el respaldo de la Presidencia de la República y varias empresas del sector privado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/01/img-20240825-wa0182.jpg Wason Brazobán, uno de los protagonistas de la jornada musical.

Protagonistas

El Mega Festival de la Restauración no solo destacó por su impresionante lineup, sino también por la calidad de sus presentaciones. Las actuaciones incluyeron a figuras renombradas como Wason Brazobán, Fernando Villalona, Eddy Herrera, Ramón Orlando, Milly Quezada, Miriam Cruz, Allendy, Stefany Constanza, Rubby Pérez, Jandy Ventura, Sexappeal, Fefita La Grande, Kinito Méndez, Chimbala, Chiquito Team Band, Mozart la Para, El Rubio del Acordeón, María Díaz, Kiko el Presidente, Krisppy, Julián Oro Duro, Bulova, Eudis el Invencible, El Blachy, Peña Suazo, Luis Miguel del Amargue, El Chaval, Revolución Salsera, Químico Ultra Mega, Los Hermanos Rosario, Didi Hernández, Narciso el Pavarotti, The New Swing, Marcel y la Barbie del Acordeón, entre otros.

El festival concluyó con una vibrante celebración que reafirmó el éxito del evento y la capacidad de convocatoria de estos talentos musicales. Los asistentes se despidieron con una sonrisa, llevando consigo recuerdos de una noche inolvidable llena de ritmo y alegría.