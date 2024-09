El cantautor Amaury Gutiérrez detenido en Cartagena tras altercado con un oficial de inmigración

El cantautor cubano Amaury Gutiérrez fue detenido por el servicio de inmigración a su llegada a Cartagena, Colombia, donde tenía previsto realizar una serie de presentaciones. Según el artista, quien tenía previsto presentarse el 27 de este mes en Lungomare Bar & Lounge con su concierto "Más Íntimo", él y su manager fueron recluidos en una habitación del aeropuerto.

En el momento de su detención, Gutiérrez denunció que fue arrestado por llamar "comunista" a un agente de inmigración.

"Preso en el aeropuerto de Cartagena, Colombia por decirle comunista a un agente de inmigración que me trató como un c... Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo. Dios tiene un propósito para todo. Bendiciones familia," comentó el artista en Instagram.

Más tarde, mediante un documento publicado en Instagram y fotografías en las que se le ve tirado en el suelo, el cantautor comunicó la posposición de las presentaciones.

"Lamentablemente, me veo en la necesidad de informarles que mis presentaciones programadas en Colombia quizás tendrán que ser pospuestas debido a circunstancias imprevistas y fuera de nuestro control. El departamento de inmigración de Cartagena no nos permitió la entrada al país, ni a mí ni a mi equipo, lo que ha resultado en una situación complicada," afirmó.

Añadió: "Actualmente, nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a Miami o ir a otro país en una aerolínea diferente a la que utilizamos para llegar, y los vuelos disponibles a Miami son hasta mañana. Me encuentro en un cuarto con mi manager, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias," indicó en la publicación.

Gutiérrez lamentó profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a quienes esperaban disfrutar de sus presentaciones y agradeció la comprensión y apoyo del público en este difícil e incómodo momento. "Les mantendremos informados sobre cualquier novedad. Agradezco su amor y apoyo incondicional y esperamos poder reencontrarnos pronto en mejores circunstancias".

El artista y su equipo de trabajo tenían previsto retornar hoy a Miami, lugar en donde reside el cantautor.

Amaury Gutiérrez es un cantautor que ganó trascendencia en el canto con canciones como "Yo sé que es mentira", "Dime corazón", "Amigos y no más", "Perdóname todo" y "Nada es para siempre", entre otras.