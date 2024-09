De seguro has bailado o cantado en más de una ocasión algún tema compuesto o producido por el dominicano Jay Aponte para artistas tanto nacionales como internacionales. Y cómo no, si es el artífice de éxitos en voces de destacados intérpretes y agrupaciones musicales de la talla de Sexappeal, Wilfrido Vargas, Elvis Crespo, Los Hermanos Rosario o Toño Rosario. También lo ha hecho para Calle 13, Anuel o Kinito Méndez.

"Porque no dejas ese loco" (Sexappeal), "Ella quiere que le den" (Don Miguelo) o "I wanna see you" (Calle 13), son algunas de esas canciones.

Ahora, y aunque ya venía haciéndolo, el compositor, productor y cantante ha decidido darle más calor a su propuesta musical lanzando el tema "Prometiste", una canción a ritmo de merengue urbano, bajo la producción de su propio sello musical Aponte Music Group.

Según contó a Diario Libre, en este tema Aponte aborda la historia de una pareja que se jura amor para siempre, pero al final del trayecto una de las partes rompe el juramento, dejando tras de sí dolor, decepción y amargura. Esta canción forma parte de su próxima producción discográfica.

"El tema salió hace un par de meses, formará parte del disco que estamos trabajando aquí y en varios países", cuenta, y agrega que esta canción tiene la particularidad de contar con dos versiones: merengue urbano y salsa.

"Siempre he hecho música urbana, pero he producido merengue y salsa para otros artistas", revela. De ahí que se haya decidido por mezclar estos ritmos.

Para él, como dominicano, es de mucha felicidad ver cómo el merengue criollo está llegando a lo más alto a nivel mundial, gracias a los sonidos actuales que le han dado productores urbanos como él.

"Todos los artistas internacionales están grabando merengue y es por dos razones: primero porque un tema de merengue puede durar hasta un año sonando, mientras una canción urbana suena tres meses pegada y caduca, hay que grabar otra", dice. "Eso hace una gran diferencia en términos de tiempo musical", enfatiza.

Música en la sangre

Su apellido delata su arraigo musical: "Mi familia siempre ha estado ligada a la música y el entretenimiento", señala. Su tío es el experimentado locutor y radiodifusor Rubén Darío Aponte; otro de sus tíos fue Ysidro Chichí Aponte, productor musical y manager de Chiquito Team Band, fallecido en 2018.

RELACIONADAS

"Crecí en eso. Empecé como compositor, luego me dediqué a ser más productor y ahora estoy enfocado en ser artista".

"Por encima del factor de que me encanta es mi pasión. Para mí es natural, no es algo que vea como un trabajo u obligación".

"Yo puedo componer una canción en el carro, en una villa o sentado en un parque".

"Además es la mejor forma de expresarme, tanto artística como personalmente", confiesa. Y va más allá.

"La música sirve hasta de catarsis, algunas veces tienes una situación que te afecta, y es mejor plasmarlo en una canción que estar hablándolo con gente que no te entienda".

"Yo tengo más de 400 canciones, puedo hacer una muy romántica, como alguna de calle u otra más social" Jay Aponte Compositor “

Producir para otros versus hacerlo para sí mismo

Al ser cuestionado sobre qué es más complicado, él lo tiene claro.

"Ser artista es más complicado", responde sin pensarlo Aponte.

"Producir para otros no es tan complejo porque tengo el control y manejo mis tiempos. Yo sé el sonido que quiero, compongo la letra, tengo una idea del arreglo, le hago la guía. Ellos graban y ya", expresa.

"Ser artista genera el doble de trabajo, porque no solo tengo que producir y cantar, sino que una vez que se hace el tema hay que promoverlo e ir a los sitios a cantar", aseguró.

Las canciones

Al cuestionarle sobre las canciones escritas para otros artistas que más satisfacción le han dado, no teme en contestar.

"Una que hice con Toño Rosario que se llama ´La la la´, por la forma en la que se hizo la canción y por la acogida que ha tenido por parte del público. El arreglo fue de Henry Jiménez".

"Yo tengo más de 400 canciones. Todas son especiales, yo puedo hacer un tema muy romántico, como otro de calle o más social", agrega.

"Hay gente a la que le gusta que te mantengas en una sola línea siempre, pero yo no soy ese tipo de persona", aclara.

Jay es más de fluir y hacer que la gente lo haga a través de su música.