Ya no tiene 13; la historia de "Hoy es 5 de septiembre", la canción que Vico C le dedicó a su hija

Vico C le dedicó a su hija Marangely Lozada Trinidad la canción "Hoy es 5 de septiembre". ( FOTO DE ARCHIVO )

Que no falte la costumbre. Cada 5 de septiembre, el artista del rap Vico C y su hija Marangely Lozada Trinidad se convierten en tendencia mundial. Es imposible no recordar el famoso tema que escribió el rapero durante una breve estancia en la cárcel por posesión de drogas, lo que lo llevó a estar seis meses privado de libertad.

Un 5 de septiembre, hace 21 años, Vico C lanzó una de sus canciones más icónicas, 'Hoy es 5 de septiembre', en la que relata una historia muy personal: el cumpleaños número 13 de su hija. En esta canción, el rapero puertorriqueño comparte con el mundo el amor hacia su hija, así como sus propias luchas y el anhelo de ser un mejor padre.

Hoy, en 2024, la hija de Vico C ya no es la niña que inspiró aquella famosa letra. Han pasado 22 años desde el lanzamiento de la canción, y su hija ya es una mujer adulta de 34 años. La misma canción que alguna vez capturó la esencia de la relación padre-hija en un momento específico de sus vidas ha tomado un nuevo significado con el paso del tiempo.

En la actualidad, la hija de Vico C, Marangely Lozada Trinidad, ha seguido su propio camino. Aunque ha mantenido un perfil bajo, fuera del foco mediático que rodea a su famoso padre, se sabe que ha construido su vida con bases firmes. Casada y con una familia propia, Yelena ha sabido navegar la vida lejos de los reflectores, manteniéndose en la intimidad familiar.

Para Vico C, el 'Filósofo del Rap', la canción sigue siendo un recordatorio emotivo de sus errores del pasado, de su lucha con las adicciones y de su anhelo de redención. Hoy, la historia ha cambiado, pero el amor hacia su hija permanece inmutable.

El artista ha hablado en ocasiones sobre cómo su familia ha sido su mayor motor para mantenerse firme en su vida personal y profesional, y 'Hoy es 5 de septiembre' sigue siendo una parte importante de ese viaje de transformación.

A 21 años de su estreno, 'Hoy es 5 de septiembre' no solo es un himno para los fanáticos de Vico C, sino también una ventana hacia la evolución personal y familiar del artista, reflejando cómo el tiempo puede transformar tanto a las personas como las historias que compartimos con ellas.