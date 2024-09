Juez ordena al cantante urbano El Alfa a pagar multa diaria por incumplimiento

El Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ha dictado una orden a Emmanuel Herrera Batista, conocido artísticamente como El Alfa, así como a las entidades El Jefe Records (El Jefe Record Music, LLC) y The Orchard (The Orchard Enterprises, Inc.), para entregar al señor Jhonathan Alexander Gesualdo Jaime, conocido como Bubloy, una copia del contrato de acuerdo exclusivo de licencia de derechos fonográficos.

El contrato en cuestión es el que fue suscrito entre El Jefe Records, el señor Emmanuel Herrera Batista y The Orchard. La decisión judicial se produce en un contexto de disputa sobre la entrega de este documento, que es crucial para las obligaciones contractuales de las partes involucradas.

El juez ha impuesto una sanción económica de RD$2,000.00 por cada día de retraso en el cumplimiento de la entrega del contrato, sumando una multa diaria hasta que se haga efectiva la entrega del documento. Esta medida busca asegurar el cumplimiento inmediato de la orden y resguardar los derechos legales del solicitante.

Este fallo resalta la importancia del cumplimiento de los acuerdos contractuales en la industria musical y marca un precedente en la resolución de disputas legales en el ámbito de la propiedad intelectual y los derechos fonográficos.

Más sobre el caso

El fallo fue emitido en defecto, debido a que ni El Alfa ni las entidades mencionadas comparecieron en el proceso, pese a haber sido citados legalmente.

La demanda fue declarada válida por el tribunal, que acogió la solicitud del demandante, estableciendo la obligación de entregar el contrato en cuestión.

Además de la multa diaria, el juez ordenó que los demandados asuman las costas procesales del caso. Estas serán pagadas a favor del abogado que representa los intereses del demandante, el licenciado Wagner Rodríguez Mancebo.