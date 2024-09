Debi Nova es de esas mujeres auténticas que con su sola presencia llenan los espacios. Amante de la música en todos sus procesos, desde la concepción hasta su posproducción, se disfruta cada etapa.

Guitarra en mano y con una sonrisa en su rostro, la artista, nacida en Costa Rica y radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, estuvo de visita en Diario Libre para hablar de sus nuevas canciones y de su próxima presentación en el evento Days to Shine, que busca empoderar a las mujeres para que brillen desde su autenticidad, abrazando ese propósito con valentía.

El espectáculo le quedó a Debi como anillo al dedo, pues, como ella bien planteó a Diario Libre, si algo ha caracterizado su vida y carrera musical es precisamente eso: valentía.

"Estaré haciendo una presentación acústica y aprovecho para presentar nuevas canciones que saldrán ese día", dijo emocionada. A Debi lo que más le gusta es cantar, de hecho, antes de iniciar la conversación, afinó su guitarra e hizo gala de su hermosa voz interpretando una de sus canciones. "Vengo a celebrar cosas bonitas", agrega.

Entre ellas, poder cantar al público que se dé cita en el evento esas nuevas melodías: "Esto es un agregado de mi quinto álbum ´Dar vida´, son las cuatro canciones que se me quedaron por fuera", confiesa.

Y no fue que no le gustaron, todo lo contrario: "Siempre me encantaron, pero fue un proceso tan extenso hacer mi álbum, pasé por tantas etapas que, a la hora de hacer el rompecabezas, hay canciones que no lo logran y me daba mucha tristeza que se quedaran ahí guardadas, ¿por qué no sacarlas?", comenta.

Y es que, para una artista que ama componer, tener que priorizar unas canciones sobre otras es muy complicado.

"Para mí es la parte más difícil al momento de armar un álbum. Me cuesta tener esa objetividad de saber si una canción es buena o tal vez no lo sea para ese momento, porque todo va a depender del enfoque de ese disco para que las canciones sean parte de él".

Entre esos temas está el sencillo "Primera cita", una bachata que canta junto al cantante mexicano Caztro, un género que ella ha aprendido a amar desde que grabó con el dominicano Vicente García "Nos sobran los domingos".

"Yo le tengo que agradecer a Vicente, ese fue mi primer acercamiento con la bachata, la canción originalmente era una baladita, pero él me sugirió hacerla en bachata, nos reunimos en Bogotá e hicimos una versión en este género y le fue muy bien a la canción", enfatiza.

"De ahí surgió hacer ´Quédate´, otra bachata junto a Pedro Capó y nos fue súper bien con esa canción, yo creo que ha llegado un punto en el que la bachata es parte de mí", añade.

Y es que ella es artista, no se cierra a ningún género, siempre y cuando lo pueda transmitir con naturalidad.

"Soy cantautora y así como te canto una bachata, te canto una balada y las dos me saben bien".

Autenticidad de las canciones

Para Debi el amor a la música y el arte, en general, no se puede fingir, se siente o no se siente y, además, en su caso, como cantautora, una buena canción tiene que provocar emociones.

"Sé que una canción está en el camino correcto cuando estoy con el micrófono y hay ciertas frases que me hacen llorar, ahí es cuando sé que viene de un lugar genuino".

Más allá de si funcionará o no para el público, ella cree en su autenticidad.

"No sé si va a conectar, porque eso es algo que uno nunca lo sabe, pero sí que viene de un lugar genuino". Y añade: "La interiorizo muchísimo".

Cable a tierra

Además de su amor por la música, para la artista de 44 años lo más importante de su vida es su familia, de hecho, ese es su cable a tierra. "Mi familia, mi hija, mi esposo", responde sin dudarlo.

Y es que Debi ha sabido tener un balance entre lo profesional y lo personal.

De ahí que la práctica del yoga y la meditación formen parte de su rutina diaria. Algo que ha tratado de introducir a su propuesta musical.

"Eso vino de manera muy natural, me pasaron muchas cosas difíciles en la vida y encontré música, yoga, meditación, la naturaleza, el surf, esas son cosas que me ayudan a sentir a sanar, entonces, creo que por ahí va y he querido transmitir lo mismo con mi arte", detalla.

"Yo no divido la Debi artista de la persona, es la misma mujer, muy apasionada en todo lo que hace", finaliza.

Una carrera premiada Ha sido parte de seis proyectos nominados a los Grammy y su canción "One Rhythm" alcanzó la posición número 1 en el Billboard Dance Chart. Además, ha colaborado con artistas como Mark Ronson, Q-Tip, Sergio Mendes, Black Eyed Peas, Sean Paul, Ricky Martin y Franco De Vita.