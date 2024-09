Nuevo disco de Charly García revoluciona las listas de éxitos en Argentina

En menos de 48 horas desde su lanzamiento, el nuevo álbum de Charly García, La Lógica del Escorpión, ha causado una sensación en Argentina, consolidándose rápidamente como un éxito rotundo tanto en ventas como en reproducciones en línea.

Según informó Sony Music, el esperado regreso del icónico músico argentino ha capturado la atención del público y los críticos por igual, reafirmando su estatus como una leyenda del rock latinoamericano.

El álbum, que salió a la venta el miércoles a las 21:00 horas (00:00 GMT del jueves), ha situado sus 13 canciones entre las 50 más escuchadas en Argentina en la plataforma Spotify. Destaca especialmente "Rompela", la pista de apertura del disco, que se ha colocado en el número 5 de las canciones más reproducidas en el país.

Además, la edición deluxe numerada y limitada del álbum, que cuenta con 7.000 unidades, está a punto de agotarse, reflejando la alta demanda y el entusiasmo de los fans por el nuevo trabajo de García.

La nueva producción combina temas inéditos con versiones renovadas de canciones de García, así como interpretaciones de clásicos de artistas como John Lennon, Luis Alberto Spinetta y Roger McGuinn.

La Lógica del Escorpión no solo destaca por su rica variedad musical, sino también por las colaboraciones estelares que adornan el álbum. Incluye contribuciones de David Lebón y Pedro Aznar, antiguos compañeros de García en el influyente grupo Serú Girán, así como de otros artistas destacados como Fito Páez y Hilda Lizarazu. Un detalle conmovedor es la inclusión de una canción con la voz del fallecido Luis Alberto Spinetta, realizada a partir de una antigua grabación del 'Flaco'.

El álbum ha sido producido por Charly García mismo, con el apoyo del ingeniero de grabación y mezcla Matías Sznaider. Este lanzamiento marca un significativo regreso para el artista de 72 años, quien ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, incluyendo complicaciones derivadas de una operación de cadera que requirió múltiples hospitalizaciones.

Los rumores sobre su estado de salud fueron disipados en marzo pasado, cuando comenzaron a aparecer imágenes públicas de García y se filtraron noticias sobre la inminente publicación de su nuevo trabajo.

Su regreso ha sido ampliamente celebrado, y La Lógica del Escorpión se perfila como otro hito en la ilustre carrera de un artista que ha dejado una marca indeleble en la historia del rock latinoamericano.

Charly García, conocido por clásicos como "Demoliendo Hoteles", "Rezo por Vos" y "Nos Siguen Pegando Abajo", sigue demostrando su capacidad para innovar y emocionar con cada nuevo lanzamiento.

La Lógica del Escorpión se suma a su legado de álbumes fundamentales como Clics Modernos (1983) y Say No More (1996), reafirmando su posición como una figura esencial en la música en español.