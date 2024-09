El bachatero Norby Montero lanza su primer álbum "Imparable"

El bachatero Norby Montero ha lanzado su primer álbum musical titulado "Imparable", tras el éxito de su sencillo "Dónde está el amor" en abril.

Este álbum está compuesto por siete canciones, incluyendo cuatro inéditas de su autoría: "Me mudo con los dos", "No te vayas", "Cuando me ves con otra" y "Donde está el amor", que se posicionó entre las 20 bachatas más tocadas en la radio nacional, según Monitor Latino.

Las tres adaptaciones presentes en el disco son "No hace falta decirlo", originalmente de Franco de Vita; "Mujeriego", interpretada por José José; y "Te Mataría" de Wilkins, que es el tema promocional del álbum y se lanza con un videoclip.

Norby Montero eligió el título "Imparable" para su álbum porque representa su trayectoria y su perseverancia en alcanzar sus sueños a pesar de las dificultades. El disco presenta arreglos modernos que mantienen las raíces de la bachata tradicional, incluyendo un merengue con guitarra acústica y saxofones.

Seis de las canciones fueron producidas por Norberto Pimentel (Zero Digital), quien aportó un enfoque moderno a los arreglos.

Norby Montero , oriundo de Hondo Valle, Elías Piña, es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y actualmente estudia una maestría. Desde 2018 trabaja como reportero en RC Noticias y recibió un reconocimiento al mérito periodístico en abril de 2024.

El álbum "Imparable" está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music y Pandora.