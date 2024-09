La trapera boricua Young Miko llenó este miércoles una de las salas de Caribbean Cinemas de Downtown Center de una fanaticada compuesta por niños, adolescentes y jóvenes.

La artista, que se presenta este sábado 28 de septiembre en Altos de Chavón, en La Romana, con su gira "Xoxo Tour 2024", se mostró feliz y amable y se tomó fotografías con los miembros del fans club oficial previo a ser entrevistada por la influencer de Tik Tok Jessica Judith.

La entrada del cine estaba ambientada en tono rosado con mostrando una experiencia juvenil a tono con la artista. A su llegada les entregaban una bolsa rosada con una suera de igual color con el diseño del nombre del nuevo álbum "ATT".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/whatsapp-image-2024-09-25-at-7.51.29-pm-3.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/whatsapp-image-2024-09-25-at-7.51.29-pm-6.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/whatsapp-image-2024-09-25-at-7.51.29-pm-5.jpeg

La intérprete de temas como "Fina" y "Classy 101" destacó que se siente en familia en RD. "RD es muy especial para mí. Somos islas vecinas. Yo vine aquí cuando era muy chiquita y no me puedo olvidar de una de las mejores playas que he visto en mi vida; la comida, la gente tiene una energía increíble", dijo en conversación casi cercana con los cientos de fans.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/25/whatsapp-image-2024-09-25-at-7.56.02-pm.jpeg Young Miko. (KEVIN RIVAS)

Una de las novedades es la banda en vivo. Reveló que las canciones "Arcoíris" y "TMZ" se grabaron pensadas para tocar con instrumentos en vivo.

"Me gusta que cuando la gente vaya a un concierto mío se lleva una experiencia distinta de escuchar mi música en cualquier plataforma. Al final quiero que mis conciertos sean experiencias".

Mencionó que tiene lindas memorias de conciertos a los que fue siendo una niña y, precisamente, la sala tenía una gran presencia de niños y niñas desde los 9 años en adelante, por lo que, de ir con sus padres o tutores, sería el primer concierto de Young Miko para ellos.

De su corta carrera (2021), su álbum "Trap Kitty" la llevó a una nueva audiencia y "Att" lo define como un proyecto tan personal como si la gente entrara a su habitación a leer su diario. Por eso las siglas de "Atentamente".

"Yo dije -bueno, si van a leer como me siento y lo que escribí pues le voy a poner Att. Young Miko", dijo.

En el encuentro, los jovencitos resaltaron su belleza y María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, nombre de pila de la artista de 25 años, soltó sonrojada: "RD me eleva la autoestima".

La joven Esterlina Vázquez, miembro fundadora del club de fans Mi Korillo RD Oficial, dijo a DL previo a la llegada de la artista, comentó que tienen nueve meses documentando en la página todas las novedades de Young Miko y, desde que la producción se puso en contacto con ellos para organizar el meet and greet, se incribieron 156 personas. Pero la sala se llenó a toda capacidad y quedaron personas afuera, lo que da cuenta que se duplicó el número de fans previstos.

De hecho, algunos jovencitos que estaban cerca del área del cine se apersonaron a hacer la larga fila para ver a Young Miko porque se enteraron ahí mismo. Aparte de algunas canciones sugerentes de la boricua, no apta para menores, a los sguidores le gusta la personalidad de la artista.

"Me gusta su música y los mensajes de que si uno se propone algo lo puede lograr, y ese es el mensaje más bonito que ella nos puede regalar a nosotros sus fans".

Su carrera

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/whatsapp-image-2024-09-25-at-7.51.27-pm-2.jpeg La artista evistada por la influencer de Tik Tok Jessica Judith. (KEVIN RIVAS)

En 2023 debutó en la lista Hot 100 de la revista Billboard, el pasado marzo aceptó el premio Impacto que otorgan los Billboard Women in Music, y en abril lanzó 'Att.', con el que se estrenó en listas como Top Latin Albums o Latin Rhythm Albums, del mismo medio.

Un año antes de su explosión musical, la cantante, que también es un referente queer en la industria, ya se imaginaba que su vida no volvería a ser la misma.

"Siento que mi vida cambia todos los días, pero la primera vez que me di cuenta de eso fue cuando intenté salir como persona normal a un mall (centro comercial en inglés) en Puerto Rico (...) y se me acercó mucha gente, eso fue en 2022", relata.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/26/whatsapp-image-2024-09-25-at-7.51.28-pm-5.jpeg El público llenó una de las salas de Caribbean Cinemas. (KEVIN RIVAS)

"Young Miko Xoxo Tour" 2024 es producido por Gamal Haché.