Isidro Bobadilla: "Musicalmente Juan Luis Guerra abrió un surco en mi cabeza"

Hace más de quince años que el músico e investigador del folclor dominicano, Isidro Bobadilla, convocó a un grupo de amigos para formar parte de un proyecto que, con el paso del tiempo, se convertiría en una agrupación que ha ganado una sólida reputación para amenizar fiestas y actividades especiales. Nos referimos a La Boba Band.

Al comentar sobre los primeros pasos de la banda, "El Boba" recuerda que sus primeras actividades estaban enfocadas en el latin jazz y menciona que una de sus principales presentaciones fue en Punta Cana, justo al lado de la residencia de su amigo Oscar Imbert, lugar en donde se encargaron de musicalizar una ceremonia privada.

Bobadilla, quien es percusionista de 4-40 que lidera el afamado maestro Juan Luis Guerra, asegura que el nacimiento de La Boba Band lo sitúa en Punta Cana. "Cada vez que la presento, lo hago diciendo de Punta Cana para el mundo, porque fue allí que se fundó. Recuerdo que tocábamos música en una actividad, pero para conversar. Luego, Manolo Despradel se me acerca y me dice que toquemos un merengue; en ese entonces, Sandy Gabriel (saxofonista) formaba parte del grupo. Conversamos y arrancamos con ´Juanita Morel´ instrumental porque no teníamos cantantes", reveló.

Después de finalizar el set, Antonio Segundo Imbert y Manolo Despradel le sugirieron que armara una banda. "Me dijeron que en el Este se ´picaba´ mucho porque había muchas actividades. A partir de ahí, el resto es historia, y debo decirte que el nombre se lo puso el maestro Manuel Tejada, porque anterior a eso no teníamos nombre", reconoció.

En Fitur

En la pasada Feria Internacional de Turismo, que se celebró en España, La Boba Band tuvo una participación destacada. Eso forma parte del reconocimiento que han tenido. "Nosotros agradecemos a Banreservas, que nos contrató; allí acompañamos a nuestra gran artista Adalgisa Pantaleón".

Isidro Bobadilla, quien fue alumno del hoy fenecido folclorista Fradique Lizardo, definió la agrupación como versátil, porque son músicos profesionales que cuentan con la preparación para acompañar a cualquier artista nacional e internacional.

"Hablamos de figuras como Janina Rosado (directora), Juan de la Cruz, Daniel Peña, Dichens Salcedo, René Geraldino, Luis Mojica, Rafael Carrasco, Ernesto Núñez, Carlos Torres, Roger Zayas, Jeremías King. Te puedo decir que existe una gran armonía entre los compañeros y un ambiente agradable, sentimientos que se desprenden de cómo nos llevamos en la gran familia que es 4-40. De paso, un saludo para el jefe (Juan Luis Guerra) para enfriarme", comentó en tono de broma.

Isidro Bobadilla está muy agradecido de Juan Luis Guerra. Con él mantiene una relación cercana. De hecho, reveló que hasta fiestas le ha conseguido a La Boba Band.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/30/imagen-isidro-bobadilla.jpg

El Cabarete Jazz Festival

Del 1 al 3 de noviembre próximo, la playa de Cabarete, Puerto Plata, acogerá el Cabarete Jazz Festival 2024, y allí estará La Boba Band. En torno a su participación, afirmó que están muy emocionados de poder tocar allí y agradecidos de los organizadores. "Estaremos allí el 1 de noviembre con un repertorio variado que incluirá todo tipo de música. Nos preparamos para tener una gran noche en un festival que abarcará diversas temáticas".

El Cabarete Jazz Festival también contará con las actuaciones de figuras de renombre internacional como Paquito D´ Rivera, Arturo Sandoval y Escalamdrum. Además, subirán a escena Pavel Núñez y Leton Pe con la participación especial de DJ Poteleche.

"Nosotros vamos a tocar latin jazz, pero vamos a gozar con nuestro merengue. Este festival tiene algo interesante y es el hecho de que me he encontrado con gente de otras localidades que me han dicho que van para Puerto Plata", avanzó Bobadilla.

Su viaje en la música

Sus inicios en la música se remontan al grupo Sendas, que formó parte del movimiento de la Nueva Canción.

"Fradique Lizardo me contactó luego de vernos en un concierto en el que participamos junto a otras agrupaciones en Casa de Teatro. Invitó al Ballet Folclórico Dominicano y me presentó como percusionista. Allí aprendí a tocar las manifestaciones culturales visitando las comunidades y participé en una investigación liderada por Martha Helen Davis y María Teresa Melfis, en la que se revalorizaba la cultura dominicana y que fue patrocinada por la Unesco, cuyos resultados no se hicieron públicos", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/30/la-boba-band-con-jochy-santos-2013-08-21-05.10.52-pm--1.png Integrantes de La Boba Band junto a Jochy Santos.

La música hoy día

"Pienso que es interesante todo lo que está pasando con nuestra música. Por un lado, existe un movimiento de jóvenes, entre los que puedo mencionar a Techy Fatule, Manny Cruz, Ana Féliz, Pamel Mancebo y Laura Rivera. Es un movimiento que está haciendo muy buena música, y en ese grupo debo incluir al maestro Penbian Sang con Retro Jazz. Creo que la música popular está en un buen momento; de hecho, una premiación como los Grammy Latino nos reconoce", aseguró.

Gran aprendizaje

Ser parte de la banda 4-40 de Juan Luis Guerra ha sido un gran aprendizaje en los más de 20 años que lleva en ella.

"Musicalmente hablando, Juan Luis Guerra abrió un surco en mi cabeza, porque tuve que abrirme como percusionista para ser complemento de un proyecto que ha revalorizado la cultura dominicana. La música de Juan Luis ha incorporado muchos de los elementos de nuestra cultura al merengue y la bachata. Todas las regiones están presentes en su música", sostuvo.

