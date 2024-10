Zacarías Ferreira lanza su nuevo sencillo "No me valió" y continúa su gira internacional

Zacarías Ferreira lanza su nuevo sencillo "No me valió".

El destacado intérprete y compositor Zacarías Ferreira ha presentado su más reciente sencillo titulado "No me valió", acompañado de un cautivador audiovisual producido por la reconocida empresa colombiana Invictory Films.

Esta nueva canción, que aborda el tema del desamor, ha sido escrita por Ferreira y actualmente se encuentra en la cuarta semana en el primer lugar del ranking tropical de bachata en la República Dominicana.

Zacarías Ferreira, conocido por su emotivo estilo y su habilidad para conectar con su audiencia, ha estado realizando una intensa gira internacional por Estados Unidos, Centro y Suramérica. Este esfuerzo por llevar su música a diferentes públicos se complementa con la promoción de "No me valió", que fue filmado en impresionantes locaciones de Orlando, Florida.

El videoclip de "No me valió" se estrenó esta semana en el programa Primer Impacto de la cadena Univisión, además de estar disponible en su canal oficial de YouTube. Este lanzamiento no solo refuerza su presencia en la escena musical, sino que también refleja su compromiso con la calidad y la creatividad en su trabajo.

ha consolidado su estatus como uno de los artistas más queridos del género bachata. Su música ha resonado en diversas generaciones, y con "No me valió", continúa demostrando su capacidad para evolucionar y mantenerse relevante en la industria.

Los fans pueden esperar más sorpresas y lanzamientos en el futuro mientras Ferreira sigue llevando su arte a nuevas audiencias.