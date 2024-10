La Vega rinde homenaje a Raffy Matías: una vida dedicada a la música

Los restos del cantante Raffy Matías, quien falleció ayer a los 56 años de edad a causa de varias complicaciones con su salud, están siendo velados en la Funeraria Blandino de La Vega hasta las 4 de la tarde y posteriormente serán sepultados en el cementerio de esa ciudad.

De acuerdo con los datos suministrados a Diario Libre por el músico y abogado Pochy Familia, los familiares de Matías han recibido el pésame de representantes de La Vega, así como de Jarabacoa, Santiago y Santo Domingo.

"Representantes del Festival de las Flores de Jarabacoa, así como de los carnavaleros de La Vega, Santiago y artistas de Santo Domingo, nos hemos trasladado para acompañar a sus familiares y darle el último adiós a un artista que tenía muchas ganas de continuar viviendo", puntualizó el líder de la Coco Band.

Este jueves, Pochy Familia se trasladó a La Vega en compañía del cantante Silvio Mora para estar junto a la familia de Raffy Matías.

"Estuvimos con la esposa, con los hijos y los amigos. Se le hizo una misa de cuerpo presente. Debo decirte que es una pena su muerte. Tenía 56 años, muy joven todavía, con mucho deseo de vivir ese muchacho", agregó Familia.

Familia calificó a Matías como uno de los mejores cantantes que ha tenido este país: "la voz más dulce del merengue, una estrella, lamentablemente nos deja", comentó Familia.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/silvio-mora-5_14826754_20200921235306.jpg Silvio Mora acompañó a la familia de Matías. (ARCHIVO)

Habla Silvio Mora

El merenguero Silvio Mora se refirió al deceso de su colega: "Es muy lamentable la pérdida de esa gran estrella, compositor, porque hay éxitos de él que fueron escritos por el mismo Raffy Matías, tremendo intérprete. Una gran pérdida para la música dominicana. Sorprendido porque a una edad joven, se puede decir, deja a sus hijos; pudimos ver en el funeral a los hijos de él, su esposa muy triste, es un caso muy lamentable y le pedimos al Señor que le dé fuerza a su familia porque es un golpe muy grande para la música dominicana", sostuvo.

Raffy Matías estaba aquejado de salud desde hace tiempo, razón por la que tuvo que ser asistido por entidades de derecho de autor como la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música Dominicanos y la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, entidades que colaboraron para encarar su tratamiento médico.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/10/pochy-familia-accidente-7095a145.jpg Pochy Familia lamentó el deceso del cantante. (FUENTE EXTERNA)

"Es bueno que se sepa que él estaba en el listado de las pensiones por su condición de salud. Lo hemos solicitado al señor presidente Luis Abinader porque tenemos a muchos artistas confrontando problemas de salud y no tienen como afrontar esa situación" Pochy Familia Cantante “

Matías comenzó su carrera en la década de los años 80. Entre otros, trascendió en la música con canciones como "Ámame", "Sin miedo a nada", "Yo no soy fácil" y "Una hoja en blanco". Nativo de Jarabacoa, La Vega, fue galardonado en 1998 por la Asociación de Cronistas de Arte con el premio Casandra (hoy premio Soberano).

Pendiente de la pensión

Pochy Familia, quien lideró la Coordinadora Cultural con Luis Abinader, la organización que apoyó la repostulación del mandatario, recordó que Raffi Matías era uno de los artistas que fueron incluidos en una lista que le fue enviada al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en la que se solicitaban pensiones.

"Es bueno que se sepa que él estaba en el listado de las pensiones por su condición de salud. Lo hemos solicitado al señor presidente Luis Abinader porque tenemos a muchos artistas confrontando problemas de salud y no tienen cómo afrontar esa situación. Ojalá que ahora, este proceso que están pasando los artistas, mire lo que pasó con el Peluche (fallecido) y ahora Raffi , sirva de llamado para que aceleremos ese proceso y se pueda hacer la ley que está trabajando el Consultor Jurídico, una ley de seguridad social para los músicos, para los artistas, para todos los artistas, porque verdaderamente la clase necesita tener una protección de seguridad social, porque ya es inminente, ya no se puede ocultar", indicó.